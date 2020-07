VIDEO: Cartier întreg ținut treaz de alarma unei bănci. Firma de pază a venit dimineață

Azi-noapte, cu puțin înainte de ora 4, alarma unei bănci din cartierul Păcurari a început să sune strident. S-a mai întâmplat pe parcursul unor pene de curent, dar de data asta nu s-a mai oprit. S-au aprins luminile la câteva ferestre, iar eventualii spărgători au rămas invizibili și nicio mașină de intervenție nu și-a făcut apariția la locul faptei nici după jumătate de oră de vacarm. Abia când s-a făcut ziuă de-a binelea, în jurul orei 7, au reușit să potolească „sirena”.

Deseori, în oraș se aud asemenea alarme declanșate fără motiv. Ce este de făcut în astfel de situații? Un apel la 112 poate să nu aibă ca rezultat imediat intervenția forțelor de ordine: dacă nu sunt urme de efracție, spargere etc., polițiștii nu au cum să intre „să taie” alarma. Pot, în schimb, să afle cine este proprietarul stabilimentului sau al locului unde se află sursa de zgomot și să ia legătura cu acesta sau eventual cu firma de pază cu care respectivul are contract. La final, se pot administra amenzi, pentru tulburarea liniștii publice (Poliție) și poluare fonică (Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului) etc. Incidentul de azi-noapte s-a petrecut în zona Moara de Foc - Școala „Petru Poni”.