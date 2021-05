VIDEO Cât de gravă este accidentarea Simonei Halep

Simona a anunţat ulterior pe Twitter că a suferit o ruptură musculară la gamba stângă.

″Din nefericire, testul cu ultrasunete a arătat că am ruptură musculară la gamba stângă. Voi face un RMN mâine pentru a înţelege gravitatea accidentării, însă în acest moment nu ştim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamăgită să părăsesc în acest fel turneul de la Roma...″⁣, a afirmat Halep, campioana en titre al Foro Italico.

″Voi face totul pentru a trata această accidentare şi a reveni cât mai repede posibil. Va mulţumesc mult pentru susţinere şi vă voi ţine la la curent cu evoluţia stării de sănătate″⁣, a mai spus Halep.Halep a dominat meciul până la 6-1, 2-0. Setul I ar fi trebuit să fie câştigat de Halep la zero, dar în ghemul al treilea românca a ratat câteva şanse de 3-0, iar Kerber a câştigat contra serviciului, potrivit News.ro.

Not how they wanted this match to end ????@AngeliqueKerber advances to the round of 16 after Halep is forced to retire due to injury.



Final score: 1-6, 3-3.#IBI21 pic.twitter.com/GdRxi1fx6C