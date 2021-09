VIDEO - Ce măsuri propun medicii ieşeni pentru depăşirea actualului val al pandemiei

"Am avut astazi patru sedinte, in care am luat decizii importante, atat in ceea ce priveste managmentul spitalului cat si stabilirea linilor clare a strategiei viitoare ce trebuie de urmat in combaterea si limitarea pandemiei, tinand cont de explozia numarului de cazuri pozitive.

Operationalizarea graduala a spitalelor suport, in vedere ingrijirii pacientilor cu forme medii spre severe cat si a celor critici care necesita ingrijire in terapie intensiva a devenit o realitate, o certitudine.

Vaccinarea, dublata de purtarea mastii de protectie, inclusiv in spatiile libere, aglomerate, trebuie sa devina obligativitate. Noi, ca si corp medical, asteptam decizia de initiere a administratrii celei de a treia doza vaccinala cat mai repede posibil", arată Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva Iaşi.