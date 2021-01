VIDEO: Ce soluţie are şeful CJ Iaşi pentru ambuteiajul de la intrarea din Podu Iloaiei

“Ieri, împreună cu domnul vicepreşedinte Marius Dangă, am avut o serie de întrevederi la Bucureşti. Evident ne-am întâlnit şi cu reprezentanţii ministerului Transporturilor. Astăzi problema stringentă până la realizarea autostrăzii, care să lege Ungheni - Iaşi - Târgu Neamţ şi evident conexiunea cu A7, avem această situaţie la Podu Iloaiei pe care am semnalat-o şi în anii trecuţi şi ne-am asumat că vom face toate demersurile pe lângă ministerul Transporturilor pentru ca acel drum de 1,250 km, de la linia de cale ferată până la Primărie, unde circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă pe sens să găsim soluţia pentru lărgire sau fluidizarea traficului. În urma discuţiilor cu cei de la ministerul Transporturilor şi cei de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră a rămas ca-n săptămânile viitoare să găsească o soluţie care să fie implementată tocmai pentru ca traversarea acestui oraşel de 10.000 de locuitori să nu mai dureze în unele momente ale săptămânii şi 40 de minute”, a răspuns şeful CJ la întrebare.