VIDEO: Cel mai tânăr milionar din Silicon Valley este românul Sebastian Dobrincu

Sebastian este cel mai tânăr milionar din Silicon Valley. N-a avut o copilărie ca oricare dintre noi. ”Când mi-au luat ai mei primul calculator îl devoram, îmi plăcea să umblu prin setări, să îi scot şuruburi, să îi scot plăcuţe de pe dinăuntru,. Am avut o curiozitate nativă, când am văzut fişierele alea imense care erau chineză pentru mine, am avut curiozitatea şi ambiţia să le înţeleg”, explică acum relaxat. Atunci şi-a rugat tatăl să îi cumpere o carte de programare. A fost prima carte pe care a citit-o. Avea în jur de 6-7 ani.

”M-au învăţat ai mei să citesc de pe la grădiniţă, dar descifram cartea aia de unul singur şi ştiu că mă culcam cu ea în mână şi mă trezeam cu ea în mână şi îmi plăcea la nebunie. Mi-am construit propriul joc de şah şi am băgat un buton ascuns acolo în joc, pe care doar eu îl ştiam, şi când îl apăsam, îi dădea înapoi mutarea jucătorului respectiv sau îmi calcula mie automat cea mai bună mişcare, în funcţie de cum sunt poziţionate piesele pe tablă în momentul ăla şi dintr-o dată am devenit cel mai bun şahist din cercul meu de prieteni”, mărturiseşte el acum despre ”începuturi”.