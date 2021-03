VIDEO Ciolacu l-a făcut "brontozaur" pe Orban şi a ţipat la Cîţu, de la tribuna Parlamentului: "Chiar nu ţi-e ruşine să vii să ne spui că noi furăm?"

Domnule prim ministru, ca de fiecare dată eu v-am ascultat cu atenţie . Eu, un mincinos mai patologic ca dvs. nu cred că am cunoscut vreodată. Sunteţi la guvernare de un an şi jumtate. În diverse formule, dumneavoastră fiind ministrul de Finanţe pe timpul domnului Orban şi acum prim ministru. Ştiţi şi dvs. şi şeful dvs., care este domnul Orban, cred că domnul Orban este ultimul brontozaur al politicii româneşti. Nu mai există în Parlamentul României niciun om politic cu vechimea dvs. Ştiţi la fel de bine, domnule Cîţu, că nu a guvernat PSD-ul România în ultimii 30 de ani. Ştiţi la fel de bine ca şi mine că nu mai are niciun reprezentant în CA-urile statului român PSD-ul în acest moment. Sunt nepoatele, amantele şi politrucii dvs. Aţi avut grijă să-i schimbaţi pe toţi şi să-i puneţi pe ai dvs. Am înţeles că PSD-ul fură din buget. Eu vă aduc aminte de Unifarm. Nu era PSD-ul formaţiunea care ne-a ţinut pe toţi în case, în timp ce voi furaţi. Toate dosarele sunt la DNA, Curtea de Conturi, chiar nu ţi-e ruşine să vii să ne spui că noi furăm? Vezi cine stă în stânga ta şi în dreapta, vezi dacă a fost la OLAF săptămâna trecută să dea cu subsemnatul. Prietenul tău de coaliţie. Bugetul cu care aţi venit în Parlament este o ruşine pentru România", spus Ciolacu.

Florin Cîţu, primit cu aplauze: "Oprim 30 de ani de furt pesedist"

Premierul Cîţu a luat cuvântul la tribuna Parlamentului anunţând un buget de magnitudini nemaivăzute şi precizând că este cea mai importantă realizare a acestei guvernări. De asemenea, el a atacat Opoziţia cu remarci acide.

"Bugetul are două elemente definitorii la care eu ţin foarte mult – începem reforma în toate cotloanele statului român. Oprim 30 de ani de furt pesedist din buget, din bani publici. Şi al doilea, drumul României e în Europa şi alături de partenerii noştri din Alianţa Nord-Atlantică. Garantăm românilor securitate. Recomand celor din PSD să ia un pix şi o foaie şi să ia notiţe, cei care ştiu să scrie, bineînţeles", a declarat premierul.



Mai mulţi parlamentari au adus două păpuşi şi le-au lăsat la prezidiul celor doi preşedinţi ai Camerelor, făcând aluzie la creşterea alocaţiilor pentru copii.