(VIDEO) Clujeancă bătută de patroana unui salon de înfrumuseţare din cauza unui loc de parcare

„Pe 3 septembrie, în jurul orei 13.45, am venit acasă pentru puţini timp, dar locul meu de parcare era ocupat de o maşină de Sălaj. Am pus poza cu maşina pe grupul blocului în ideea că poate se sesizează cineva şi o să fie eliberat locul. Nimeni nu s-a sesizat cu nimic. Ulterior am intrat în salon şi am întrebat politicos dacă ştiu ceva despre maşina parcată acolo. Toată lumea s-a făcut că plouă. După cinci minute o angajată a sunat-o pe pe proprietara salonului pentru a povesti întâmplarea”, a spus victima, conform Monitorul de Cluj. Incidentul s-a produs în comuna Floreşti, judeţul Cluj. Victima a filmat totul cu telefonul mobil.