VIDEO: COVID-ul ucide și umanitatea. Ambulanțierii din Timișoara care au pornit sirenele în memoria unei colege, înjurați și huiduiți de locatari

Incidentul a avut loc luni dimineața, în timpul momentului de reculegere care a avut loc în curtea Serviciului de Ambulanță Timiș, scrie Opinia Timișoarei.

Angajații au pornit sirenele ambulanțelor în memoria colegei lor de la SAJ Prahova, care a murit duminică din cauza Covid-19, dar acest lucru i-a deranjat foarte tare pe doi locatari din apropiere.

Aceștia au venit la poarta instituției și au început să-i înjure și să-i amenințe pe ambulanțieri din cauza zgomotului pe care îl făceau sirenele.

„Astăzi, în timp ce sirenele sunau, doi locatari din zonă au venit la poarta noastră si ne-au înjurat, amenințat, jignit, asa cum nu am crezut că o să o facă nimeni…..și nu, nu suntem sensibili, suntem înjurati cel puțin o dată pe zi… De data asta, am rămas fără cuvinte toți și nu am putut reacționa. Le-am ascultat injuriile și am plecat capul. Același lucru îl facem și acum. Plecăm capul și ne cerem scuze că pornim sirenele ca să vă salvăm mama, tatăl sau copilul. Le vom porni mereu și vom salva viața cuiva. Pentru că asta ne e meseria. Pentru că suntem plătiți din banii voștri să o facem, știm, ni se spune mereu. Pentru că iubim al naibii de tare meseria asta și o facem al naibii de bine. Doar că azi o vom face cu capul plecat…”, a scris asistenta Claudia Bălașa, pe pagina ei de Facebook.

Sursa: Știrile Pro TV