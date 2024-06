VIDEO: Cum a crescut Caretta – patronul și-a vândut casa și s-a mutat cu chirie

Piața construcțiilor din România a trecut printr-o perioadă dificilă, iar alegerile electorale au produs o stopare temporară a unor proiecte de afaceri. Pe de o parte din cauza incertitudinii resimțite de antreprenori în ceea ce privește stabilitatea mediului de afaceri, iar pe de altă parte ca urmare a ezitării clienților, care se tem că schimbările politice reflectate în piață pot duce la creșteri de prețuri. Cu toate acestea, Ciprian Marcu, fondatorul firmei ieșene Caretta, producător de acoperișuri din țiglă metalică e optimist: românii au resurse să depășească momentele dificile. Prima dovadă e chiar firma sa, care a achiziționat recent o fabrică la Craiova de la grupul polonez Viking Pruszynski, în ciuda faptului că anul trecut a înregistrat o scădere atât a cifrei de afaceri, cât și a profitului.

Anul 2023 a fost unul de supraviețuire pentru antreprenorii din domeniul construcțiilor. Iar producătorii de acoperișuri au resimțit și ei provocările unei perioade dificile. Fapt dovedit și de cifra de afaceri realizată de companiile care operează în același domeniu de activitate ca și Caretta, „Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor“. Primele zece companii din acest domeniu din România au înregistrat creșteri modeste ale cifrei de afaceri în 2023 față de anul anterior sau chiar scăderi. Iar în cazul a două dintre companiile de top (Wetterbest SRL, locul 4 în topul național și Impro SRL, locul 5), pierderea anuală a fost de peste patru milioane de euro.

Judecând după cifrele din bilanțul pe anul trecut, nici Caretta, producătorul ieșean de acoperișuri de țiglă nu a stat mai bine: cu o cifră de afaceri de peste 11 milioane de euro, a înregistrat totuși o scădere față de anul anterior: de 9% în cifra de afaceri și de 50% în ce privește profitul. Cu aceste cifre, Caretta a fost totuși pe locul 20 în țară după cifra de afaceri. Iar acolo unde se întrevede o criză, Ciprian Marcu, fondatorul ieșean al Caretta caută imediat o oportunitate de afaceri. Așa se face că, în acest an, a achiziționat încă o fabrică. Calculele sunt simple, spune Ciprian Marcu, fabrica din Craiova recent intrată în portofoliu ajută Caretta să-și reducă costurile cu transportul către zonele de sud și sud vest ale țării:

„Anul trecut a fost un pic mai dificil, motiv pentru care am luat decizia strategică de a achiziționa acea fabrică din Craiova. A fost o oportunitate să o preluăm de la producătorii polonezi. Ei au o fabrica foarte mare în Polonia, aveau două și aici, una la Craiova și una la Filipești de Pădure. Au decis să renunțe la fabrica de la Craiova, iar pentru noi a fost o oportunitate foarte mare pentru că în zona de sud – sud-vest a țării aveam costuri foarte mari de transport. În acest moment avem o scădere de costuri pe partea de transport. În mod normal costurile de transport merg până la 9%, acum e 4,6% – 5%. În plus, pe partea de țiglă metalică sunt niște modele noi, pe care noi nu le aveam. Și am preluat diverse echipamente, linii, hala de producție, hala de prestare logistică, echipa împreună cu o parte din partenerii lor zonali“.

La 18 ani, Ciprian Marcu, un tânăr din localitatea ieșeană Horlești pleca în Grecia, la cules de măsline. Zece ani mai târziu, reîntors la Iași, devenea antreprenor. Nu a avut timp de facultate, însă cei zece ani petrecuți în Grecia aveau să-i contureze imaginea a ceea ce își dorea ca antreprenor. În plus, prieteniile și cunoștințele dobândite acolo l-au ajutat pe tot parcursul său de om de afaceri.

„Am plecat la 18 ani în Grecia, am lucrat câteva luni la cules măsline, undeva în Kalamata, într-un sat, am lucrat și în construcții tot în zona aia, apoi m-am mutat la Atena, tot pe construcții, pe acoperișuri. Am lucrat și la o firmă de publicitate, am fost și ospătar la o tavernă de fructe de mare. Faptul că azi sunt la acel nivel se datorează celor zece ani cât am locuit și lucrat în Grecia. Am învăţat foarte multe de la greci. Ei au foarte multe afaceri mici de familie și sunt foarte uniți, peste tot, și în relația de familie, și cu angajații, cu clienții. E o relație directă, vorbesc de la egal la egal. Având afaceri de familie, și tratează altfel și oamenii, și clienții. Iar lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult, văzând anumite comportamente“, spune hotărât Ciprian Marcu care continuă:

„Doar de anul trecut mi-am propus o creștere foarte mare“

„Dacă îmi propuneam să ajung cel mai mare, probabil eram la un alt nivel astăzi. Nu am avut acest obiectiv, mi-am propus să fie o afacere de familie și asta s-a și întâmplat până acum. Noi suntem șapte frați, patru am lucrat în Grecia. Eu am fost primul care am mers în Grecia, după care m-am întors, au venit și frații mei. Lucrăm în colaborare, am frați la București care vând Caretta în zona Chitilei și Alexandriei, sunt francize. Mai am o soră la Botoșani care și ea are franciză pe Caretta, un frate care e director de inovație la noi, lucrăm în familie. Și până acum trei ani aveam câțiva parteneri la nivel național, dar tot prieteni care au lucrat în Grecia, cunoscuți, fini. Eram 15-16 parteneri, de asta spuneam că am luat modelul grecesc de a relaționa. Doar de anul trecut mi-am propus o creștere foarte mare, m-am pregătit pentru momentul ăsta“.

De la var și ciment, la țiglă metalică

Din banii câștigați în Grecia și-a cumpărat două apartamente. Tot acolo avea să-și cunoască viitoarea soție, o ieșeancă și tot acolo avea să facă și nunta. În 2006, reîntors la Iași, a luat rapid decizia de a-și vinde unul dintre apartamente pentru a cumpăra un teren în Tomești, acolo unde și-a deschis un depozit de materiale de construcții. Atent la cererile clienților, și-a dat însă repede seama că aceștia aveau mai mare nevoie de țiglă metalică pentru acoperișuri decât de varul și cimentul pe care le vinde el. Așa că a apelat la experiența din Grecia și a început să importe țiglă.

„Am vândut ciment, polistiren, var, aveam două-trei produse. Eu nu vindeam țiglă metalică, dar aflam. Mergând cu ciment la clientul final am observat că se discuta că durează foarte mult până vine țigla metalică. Atunci mi-am adus aminte că am văzut undeva, în Atena, pe un acoperiş, țiglă metalică. Și chiar dacă nu se poartă foarte mult în Grecia țigla metalică, mi-am zis să încerc. Căutând pe internet, am găsit acea firmă la Salonic. Prima dată am adus pe stoc două modele și două culori. A fost un pas important, pentru că atunci clienții așteptau cam două săptămâni până ajungea acoperișul de la alți producători, în general din Polonia. Iar faptul că am adus țiglă în stoc a fost important în dezvoltarea noastră. Pe parcurs, având în vedere că nu aveam foarte multe nuanțe, am fost nevoit să încep și eu să produc“, rememorează pentru Ziarul de Business Ciprian Marcu.

Din nou, atenția la cererile clienților și la concurență a făcut ca firma de la Iași să își găsească un avantaj competitiv și să se impună pe piața locală prin modul de prezentare a produselor, spune Marcu: „Concurența, la noi, vindea acoperișuri, dar într-o variantă simplă. Toată lumea zicea că vinde un acoperiș complet, dar de fapt vindea doar câteva componente dintr-un acoperiș. Și eu, având o altă abordare, am construit niște căsuțe în miniatură (vezi foto), trei căsuțe în diverse modele și culori. Venea clientul și îi explicam unde vine fiecare element din acoperiș și dacă are sens să-l pună sau nu. Și astăzi revenim cu o variantă de căsuță mai modernă și mai frumoasă.“

O decizie grea

La început, firma se chema Marco Reali. „Marco“ – așa îi spuneau grecii, explică Ciprian Marcu: „Îmi spuneau, Marco, prima dată faci afacerea, vinzi tot ce ai și faci business. Abia după ce ajungi la un anumite nivel poți să-ți construiești o casă sau să-ți cumperi un apartament. Este în regulă să investești, cu cât investești mai mult, cu atât crești mai repede“. Cu această filosofie grecească în minte, Ciprian Marcu și-a vândut și al doilea apartament, ca să-și poată construi fabrica de țigle.

„… Și ne-am mutat în chirie. Atunci a fost un moment în care am avut o discuție cu soția mea, că rămânem fără casă, unde o să stăm. O perioadă ne-am mutat la socri, apoi în chirie, până acum patru ani și ceva. Dar decizia de vânzare a celui de-al doilea apartament a fost grea. Și, bineînțeles, am apelat la credite“.

Firma creștea, iar un nume mai potrivit, care să ilustreze activitatea producătorului devenise o necesitate, în opinia fondatorului Ciprian Marcu. Așa a ajuns la numele Caretta, „împrumutat“ de la o broasca țestoasă Caretta Caretta.

„Se simt din ce în ce mai mult costurile pe partea de credite“

În acest moment, Caretta are 125 de angajați la Iași și 12 la Craiova. Dar creșterea de la o firmă de familie, bazată pe o rețea de prieteni, la o companie care trebuie să susțină peste o sută de angajați, vine la pachet cu riscuri, responsabilități și stres. „Nu e ușor, dar asta am ales și o duc mai departe. Se simt din ce în ce mai mult costurile pe partea de credite, pentru că au crescut dobânzile. Lucrăm pentru bani, clienții sunt atenți la achiziții, angajații vor salarii bune și e firesc să fie așa și nu e ușor. Pe de altă parte, mi-am asumat un rol“, spune Ciprian Marcu. Recunoaște însă că în acest an un curs de dezvoltare personală l-a ajutat să-și asume acest rol, într-un moment în care se întreba deja de ce își asumă atâtea griji. „Am mers în Vietnam, la Cursul de Leadership-ul Emoțiilor susținut de dr. Menis Yousry și m-a ajutat să-mi depășesc frici pe care poate nici nu știam că le am, nu le conștientizasem“, mărturisește Ciprian Marcu și arată o serie de fotografii făcute în Vietnam, în timpul unei sesiuni de coborâre în rapel într-o cascadă.

Despre trendurile de pe piața acoperișurilor de țiglă metalică, CEO-ul Caretta a oferit mai multe detalii într-o discuție în cadrul Interviurilor Ziarului de Iași. El spune, de exemplu, ce culori și ce tipuri de acoperiș preferă tinerii care își fac acum case noi, și cum se deosebesc gusturile lor de cele ale clienților mai vârstă. Însă, adaugă Marcu, în condițiile în care piața construcțiilor noi nu a strălucit în ultima perioadă, firma sa a știut să-și găsească noi clienți în mediul rural, acolo unde acoperișurile vechi se schimbă: „Sunt foarte multe case la care se schimbă acoperișurile vechi de 20-30 de ani. Pe asta ne bazăm în perioada asta și pe viitor, pentru că sunt oameni care au economisit bani de-a lungul timpului. Cum s-a întâmplat și în criza anterioară, când am distribuit pliante din casă în casă, și astfel am trecut criza cu bine. Acum nu mai distribuim pliante pentru că tehnologia este peste tot, așa că facem diverse campanii în online, pe Facebook, și observ o creștere pe zona asta. Aici sunt clienții acum, în zona asta, aș spune 80%, pe renovări“.

„Există bani, dar lumea investește mai chibzuit“

Aparent, pe piața din Iași, Caretta nu are concurență. Printre producătorii de produse metalice obţinute prin deformare plastică și metalurgia pulberilor este pe primul loc, iar pentru anul 2023 au fost doar cinci companii din județ care au depus bilanțul financiar. Iar dintre acestea, doar Caretta și Gigi Fier Forjat au realizat vânzări. Dar ocupanta locului al doilea a acoperit doar 0,2% din piața locală, lăsând pentru Caretta 99,8%.

De fapt, concurența e însă destul de puternică pe piața acoperișurilor de țiglă metalică, spune Ciprian Marcu. Și asta pentru că producătorilor li se adaugă importatorii și reprezentanții zonali sau locali ai marilor companii, iar acestea din urmă sunt în multe cazuri multinaționale, de exemplu cu acționariat elvețian (ALU MENZIKEN SRL, locul 2 în România după cifra de afaceri în 2023), francez (GIC NOSAG METAL S.R.L., locul 3), olandez (WETTERBEST S.A., locul 4), polonez (IMPRO SRL, locul 5). Fondatorul Caretta găsește însă și aici un avantaj: „Noi, românii, suntem mai flexibili. Multinaționalele au niște reguli mult mai stricte. Românii sunt obișnuiți cu o discuție mai apropiată, cu o negociere. La multinaționale, dacă e vorba de un discount mai mare durează foarte mult până la un răspuns. La noi clientul primește mult mai repede acel răspuns. În plus, eu fac mereu vizite la partenerii noștri din țară și asta contează pentru ei, să vină CEO-ul, să-i cunoască, să le înțeleagă probleme“.

Bani sunt în piață, spune Ciprian Marcu, iar românii nu își țin banii prea mult timp la saltea. „Există bani, dar lumea investește mai chibzuit și există o frică la momentul ăsta că din cauza schimbărilor politice vor fi controale. Foarte mulți antreprenori au oprit anumite proiecte, clienții se gândesc că vor fi niște creșteri de prețuri, pentru că se aude că nu sunt bani la buget. Dar noi, românii nu prea ținem banii la saltea foarte mult. Adică îi strângem, la saltea dacă e nevoie, dar îi investim, nu intrăm în frica asta de criză cum se întâmplă în Occident. Mă uitam și în Grecia, și în Italia, când se anunță o criză nu mai cumpără decât câte 100 de grame de la supermarket. Românii cumpără, investesc“.

„Facem față, pentru că suntem români“

Odată încheiate alegerile electorale, omul de afaceri ieșean crede că vom asista la o creștere a cererii pe piața construcțiilor în general și a acoperișurilor și a gardurilor metalice în special:

„Facem față, pentru că suntem români. Eu cred că luna aceasta va mai fi puțină nesiguranță, tot ca urmare a alegerilor, dar din iulie va crește. Pe final de an s-ar putea să mai fie o scădere, pentru că nu sunt foarte multe proiecte noi în derulare acum, fie că sunt blocate, fie pentru că în activitatea de autorizare se mișcă destul de greu lucrurile. Sperăm să fie o digitalizare în viitorul apropiat și la Primărie, să se obțină mai repede acele autorizații“, spune Ciprian Marcu care adaugă o scurtă analiză a momentului în domeniul său de activitate:

„Acum lucrări importante mai sunt acele lucrări de renovare la blocuri, la Holboca, Tomești, la Ciurea. E o gură de oxigen (…). Dar cred că de anul viitor e important și ce se întâmplă cu războiul Ucrainei, poate se oprește și atunci cred eu că lucrurile vor fi bune și în România. Eu văd o creștere, că lucrurile de acum încolo se aranjează. Au fost și alegerile. Pe Europa e posibil să mai fie schimbări sau o criză, cum se anunță. Dar eu nu cred în criză. Pentru că noi, în România, suntem pregătiți să o depășim, dacă ne susține puțin și conducerea țării, să vină cu investiții“.

