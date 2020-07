(VIDEO) Cum arată acum primii kilometri de autostradă din regiunea Moldovei

Lucrările la Varianta Ocolitoare Bacău au ajuns la un stadiu de circa 66%, constructor fiind asocierea de companii româneşti UMB-Tehnostrade, chiar din zonă, scrie Hotnews.

Contractul de circa 668 milioane de lei a fost semnat în decembrie 2018, după un an de licitaţie, iar lucrările efective au început în martie 2019. Contractul are un termen de proiectare şi execuţie de 3 ani pentru toată centura (16,27 km de autostradă plus 14,54 km de drum naţional cu o bandă pe sens). Cu toate acestea, proiectul are şanse bune de a fi gata înaintea termenului, iar bucata de autostradă ar putea fi deschisă traficului la începutul anului 2021.