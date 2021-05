VIDEO: Cum arată Arena Naţională după modernizare. Stadionul e gata

"Pregătirea Arenei Naţionale pentru turneul UEFA EURO 2020 a continuat zilele acestea cu modernizarea instalaţiei de nocturnă. Noi reflectoare au fost adăugate, iar la final o echipă specializată a UEFA a verificat luminozitatea în câteva sute de puncte de pe gazonul recent instalat. Mai sunt 25 de zile până la deschiderea EURO 2020, turneul final la care Bucureştiul va găzdui patru partide, trei din grupa C şi o optime de finală", se arată pe site-ul citat.

Cel mai mare stadion din România a intrat la sfârşitul anului trecut într-un proces de modernizare pentru a îndeplini în totalitate condiţiile impuse de UEFA pentru găzduirea celor patru partide din cadrul EURO 2020.

Suprafaţa de joc a fost deja schimbată, Primăria Capitalei executând lucrările prin care a fost îndepărtat vechiul gazon şi la finalul cărora a fost plantat noul covor de iarbă cu tehnologie hibrid. Acest lucru presupune iarbă naturală montată pe un covor artificial, care asigură o mai bună stabilitate şi rezistenţă la uzură. Arena Naţională se alătură astfel marilor stadioane ale Europei care asigură cea mai bună calitate a gazonului prin noua tehnologie.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

