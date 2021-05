VIDEO Dan Diaconescu vrea cryptodani pe serialul scris, regizat și interpretat tot de el, „Pandemia"

La 4 martie 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare fiind acuzat de şantaj. El cerea sute de mii de euro pentru a nu ataca anumite persoane în emisiunile sale. De la Jilava a fost eliberat după doi ani și jumătate, în noiembrie 2017, când a primit și o interdicție de zece ani și jumătate de a vorbi în public.

Acum și-a anunțat pe rețelele sociale noua afacere, o platformă online, pe care nu se știe exact ce se poate urmări în afara serialului scris, regizat și povestit tot de el.

Cryptodan, o criptomonedă despre care DD spune că va anunța la un moment dat ce se poate face cu ea

„Sunt Dan Diaconescu, singurul cetăţean european care are o interdicţie de a vorbi în public. Totuşi, sunt Dan Diaconescu, primul cetăţean român care am lansat de curând primul NFT. E adevărat, în străinătate, pe platforma Open C, o platformă destinată în special publicului american. Am reuşit împreună cu dumneavoastră această minimă performanţă, însă astăzi mărim Universul DD cu o nouă tehnologie.Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră şi numai al dumneavoastră.

Mai mult, pe newsweek