VIDEO: Dan Negru (Antena 1), atacat cu pietre în Centrul Vechi al Capitalei

Dan Negru a ieşit în ia prânzul alături de un prieten în Centrul Vechi al Capitalei. În timp ce mergea pe strada Gabroveni, realizatorul TV a fost atacat de o femeie care a aruncat înspre el cu o piatră.

Dan Negru a publicat pe Facebook un mesaj amuzant, dar şi un clip video din care reiese ce s-a întâmplat.

„Andreo e un tip născut in Istanbul care trăiește peste tot in lume. La vreo 40 de ani, omu’ e consultant tv cu doctoratul luat în jurnalism.

Nu-i arăt fața din respect dar e genul intelectual, slăbuț, cu ochelari à la John Lennon.

Am ieșit să mâncam in Centrul Vechi și când a vrut să pozeze o clădire, zvrrrrrrrrrrr….ne-am trezit ciuruiți de pietre ???De asta zic , adrenalina pe care o gasești la noi, n-o găsești in Barcelona, Milano sau Londra ??? #româniapitorească", a fost mesajul scris de Dan Negru, pe contul său de Facebook.

Sursa: România TV