VIDEO Declarațiile șoferului de TIR din accidentul mortal de la Tg. Frumos: Mazda avea rulotă și a dezechilibrat mașina

Un accident rutier grav a avut loc joi, 14 august, pe DN 28A, în afara localității Târgu Frumos. Un bărbat a murit, iar alte trei persoane, printre care două fetițe, au fost rănite grav, după ce mașina în care se aflau a luat foc în urma impactului cu un TIR.

Potrivit poliției, în jurul orei 12:45, o femeie de 49 de ani, aflată la volanul unui autoturism Mazda care tracta o rulotă, a pierdut controlul direcției într-o curbă și a intrat pe contrasens, lovindu-se frontal de un ansamblu format din autoutilitară și semiremorcă, condus de un bărbat de 50 de ani.

„Eram la volan. Rulota a făcut tangaj și mi-a împins mașina pe contrasens, exact în fața mea, la trei metri. N-am avut cum să evit impactul. Am lovit din plin și am ajuns aici (n.r. – cu TIR-ul pe câmp). Mașina a luat foc, am sărit repede cu extinctorul. Am reușit, împreună cu mai multe persoane, să scoatem doar copiii de pe bancheta din spate. Cei din față nu au putut fi eliberați decât după ce au venit cei de la descarcerare. Persoana din dreapta este acolo jos (n.r. – decedată)”, a povestit șoferul TIR-ului.

În urma impactului, un bărbat de 49 de ani, pasager în Mazda, a decedat pe loc. Femeia aflată la volan a suferit arsuri la nivelul feței și al căilor respiratorii, fiind intubată și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Târgu Frumos.

Două fetițe, de 12 și 7 ani, au fost rănite grav. Cea mai mare, inconștientă, a fost transferată la CPU Târgu Frumos, iar cea mică a fost intubată și preluată de un echipaj aerian SMURD. O altă fetiță, de 8 ani, cu traumatism cranian sever și fractură la mâna stângă, a fost transportată cu elicopterul SMURD la Secția de Neurochirurgie a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliția a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.

