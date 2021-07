VIDEO Dezastru la Londra dupa finala pierduta in fata Italiei! Strazile din capitala Angliei s-au transformat in gropi de gunoi

Anglia a pierdut finala EURO 2020 in fata Italiei la loviturile de departajare. Inaintea finalei de pe Wembley, englezii au facut spectacol pe strazile din Londra, insa nu au lipsit incidentele cauzate de dorinta oamenilor de a intra pe stadion.

Bottles thrown as Leicester Square, London, becomes unofficial ‘fan zone’ for thousands of England fans. #ENGITA #EnglandvsItaly #England #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/NdvaX6IxIF