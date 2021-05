VIDEO: Dezastru pentru fiul lui Schumacher la Monte Carlo. Și-a pulverizat mașina

Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a castigat duminica Marele Premiu al Principatului Monaco, a cincea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, intr-un weekend in care performanta negativa i-a apartinut lui Mick Schumacher, fiul celebrului Michael.

Sambata dimineata, Mick Schumacher (22 de ani), aflat la sezonul de debut in Formula 1, a fost protagonistul unui accident spectaculos. Germanul a scapat controlul bolidului Haas in virajul Casino, masina fiind in mare parte distrusa.

Din fericire, Mick a scapata nevatamat, insa cosmarul sau a continuat in cursa de duminica, pe care fiul lui Michael Schumacher a terminat-o pe ultimul loc, surclasat cu trei tururi de marele invingator, olandezul Verstappen.

Aflati amanunte de pe ziare.com.