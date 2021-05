VIDEO Dezinsecția la Timișoara, ca într-un film de groază. Oamenilor li s-a făcut rău

„Ieri dimineață, la 1.30, a trecut mașina de poliție cu o camionetă în spate, care a dat cu fum, îngrozitor de mult fum. A trecut o dată camioneta și apoi a mai trecut o dată. A doua oară am ieșit pe terasă să filmez, la etajul 2 și am inhalat puțin, mi s-a făcut rău. M-am simțit ciudat, am simțit un zgomot în plămân, am tușit mult, m-a durut capul și nu am putut să dorm. Ieri (marți – n.r.) toată ziua mi-a fost rău, spre seară am început să mă simt mai bine. Nu am stat mult pe balcon, nu știu ce ar fi fost dacă eram jos”, ne-a povestit cititorul nostru.

Reprezentanții Primăriei Timișoara au anunțat în urmă cu câteva zile că începe, pentru prima dată în 2021, operațiunea de dezinsecție. Acțiunea inițială nu s-a putut face pentru că a început să plouă, iar acum este programată în perioada 10-16 mai, atât aerian, cât și terestru. Pe sol se stropește între orele 21 și 5, iar avionul zboară între orele 6-10 și 17-21 deasupra orașului.Potrivit PMT, se folosesc următoarele substanțe: Cymina Plus, având substanţă activă Cipermetrin, pentru combaterea ţânţarilor adulţi, pentru activitatea de dezinsecție aeriană și pentru activitatea de dezinsecție terestră și Vectobac WG având substanţă activă Bacillus thrugiensis subsp. israelensis, pentru combaterea larvelor, pentru activitatea de larvicidare.

