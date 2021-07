VIDEO Dor de adrenalină și aventură? S-a deschis parcul Cornișa Botoșani unde se fac curse de rafting

„Noi am făcut un efort şi am făcut o investiţie complementară, cu sprijinul Consiliului Local. Anul trecut, am reuşit să rezolvăm problema de etanşeizare a lacului. Mai exact am eliminat membrana care era pusă deasupra şi care se rupsese şi nu era bine fixată. Am făcut nişte injectări cu substanţe care se folosesc la metroul din Bucureşti. Am injectat în rosturile dilatate o substanţă care a etanşeizat râul. Rezolvând acest aspect de pierdere de apă, cât şi de securitate, pasul doi a fost să mai optimizăm râul cu diferite investiţii pentru securitate”, a declarat Eugen Ţurcanu, directorul Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, administratorul Parcului Cornişa. Potrivit oficialului, cu eforturi conjugate, la trei ani de la deschiderea zonei de agrement, râul de rafting poate fi folosit în siguranţă.

Ghizi instruiţi de un mare campion

Cinci salariaţi au fost instruiţi de către Mihai Mareș, instructor internațional și formator de ghizi de rafting. „Colegii noștri au învăţat de la un mare campion, domnul Mihai Mareș, cel care a reușit să pună România pe harta europeană a raftingului, să devină cei mai buni instructori de rafting”, a explicat Eugen Ţurcanu.

Directorul DSPSA a reuşit să-i convingă pe consilierii municipali care au fost în vizită la Cornişa în urmă cu câteva săptămâni să aprobe unele investiţii, după 1 iulie, pentru a fi mai uşoară exploatarea din punct de vedere tehnic. „De acum trebuie multă îndemânare din partea ghizilor noştri şi atenţie sporită în ceea ce priveşte partea de securitate. Nu-i uşor, nu e greu, dar dă multă adrenalină, e mult efort fizic pentru cei care utilizează acest râu de rafting”, a spus Eugen Ţurcanu.

Cetăţeni din Ucraina vor să testeze râul de rafting

În timp ce era la Cornişa şi îi instruia pe cei cinci ghizi, Mihai Mareş a postat imagini pe contul său de facebook şi deja i-au fost solicitate informaţii suplimentare. Persoane din Ucraina, dar şi din ţară, amatoare de rafting, aventură şi de noi provocări au anunţat că vor să ajungă la Cornişa.

În primă fază, amatorii de aventură sunt aşteptaţi în zilele de vineri şi sâmbătă, începând cu ora 17:00, la râul de rafting. Tura este de două ore, prima oră este alocată echipării, instruirii şi manevrelor pe lac, după care urmează cinci – şase ture pe râul de rafting. În cursul săptămânii se plăteşte 140 de lei de persoană, sâmbăta şi duminica 160 de lei de persoană. „Sunt cheltuieli. Trebuie să fie ghid de rafting în barcă, agenţi de securitate pe mal, unul pe stânga şi unul pe dreapta, un electrician la panoul de comandă. Sunt puse la dispoziţie bărci de şase şi de opt persoane. În barcă pot urca minim patru persoane, alături de ghid. Facem eforturi să ţinem ştacheta măcar la mijloc. Activitatea noastră a fost afectată mult de pandemie”, a concluzionat Eugen Ţurcanu.

Cei care doresc să testeze râul de rafting trebuie să sune cu o zi înainte de data solicitată la telefon 0799. 910.120 pentru ca angajaţii parcului să poată confirma şi valida rezervarea, în funcție de capacitatea de îmbarcare disponibilă. După confirmare, nu le rămâne decât să vină în Parcul Cornişa şi să se bucure de aventură.

