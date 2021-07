VIDEO Drumul Soranei Cîrstea la Wimbledon, oprit tot de o româncă

Emma Răducanu, tânăra speranță a tenisului britanic, și-a găsit cu greu cuvintele după ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în turul trei de la Wimbledon. La interviul de pe teren, jucătoarea de origine română a glumit despre șederea prelungită de la All England Club: "Cred că e cazul să bag la spălat".

Emma Răducanu, după calificarea în optimi:

"Am rămas fără cuvinte acum. Nu știu cum să reacționez. Sunt atât de recunoscătoare pentru tot sprijinul primit. Este, de departe, cel mai important teren pe care am jucat, dar cred că am gestionat momentul destul de bine.

Când îmi făceam bagajele pentru bulă, părinții m-au întrebat <nu-ți iei cam mult echipament la tine?>. Acum cred că e cazul să bag la spălat" - Emma Răducanu.

Aventura Soranei Cîrstea la Wimbledon s-a oprit în turul trei, fază a compeției unde sportiva noastră a fost învinsă de Emma Răducanu (18 ani, 338 WTA). Jucătoarea britanică de origine română a obținut o victorie în două seturi, scor 6-3, 7-5, după doar o oră și 40 de minute de joc.

Pentru un loc în sferturi, Răducanu se va duela cu Ajla Tomljanovic (75 WTA). Australianca a trecut de letona Jelana Ostapenko (34 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-2.

Cu un joc foarte variat, un serviciu excelent (a câștigat 83% dintre punctele jucate cu primul serviciu) și cu multă încredere în propriile puteri (a reușit 30 de lovituri câștigătoare), Emma Răducanu este cea mai tânără jucătoare din Marea Britanie care ajunge în optimile de la Wimbledon în Era Open.

De știut:

Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai importantă performanță de la Wimbledon: a mai ajuns în turul trei la edițiile din 2009, 2012 și 2017.

Sorana le-a învins la Wimbledonul din acest an pe Samantha Murray (6-3, 6-3, după o oră și 20 de minute) și pe Victoria Azarenka (7-6(5), 3-6, 6-4, după două ore și 20 de minute).

Pentru parcursul de la Wimbledon, Sorana Cîrstea va primi 115.000 de lire sterline şi 130 de puncte (se află pe locul 37 în clasamentul WTA în timp real).

România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu feminin de la Wimbledon: Sorana Cîrstea și Irina Begu au fost eliminate în turul trei, în timp ceMonica Niculescu, Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan și Patricia Țig au părăsit Grand Slamul în runda inaugurală.

Turneul de la Wimbledon, singurul de Grand Slam anulat în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, se va derula anul acesta în perioada sa tradiţională (28 iunie - 11 iulie). Deţinătorul titlului la masculin este sârbul Novak Djokovic, în timp ce Simona Halep este deţinătoarea trofeului la feminin.