(VIDEO) Dubla crimă din Argeș, anunțată în emisiunea Acces Direct de la Antena 1

La distanță de o săptămână, ies la iveală informații cumplite despre situația acestei femei, pe care o chema Ramona.

Nu doar că ea a fost abuzată constant de concubinul ei, fizic și psihic, în ultimii ani, fără ca cineva să-i acorde vreun sprijin, dar a apărut în emsiunea „Acces Direct” de la Antena 1, alături de agresorul ei, arata g4media.ro.

Prima intervenție în emisiune de la Antena1 a avut loc în ianuarie, 2021, femeia dezvăluind, în prezența agresorului, chinul la care o supunea.

Moderatorul și inviatații emisiunii nu i-au luat deloc apărarea femeii, dimpotrivă, aceștia au tratat-o cu cinism, făcând chiar bășcălie pe seama poveștii ei.

Femeia a răspuns sincer că era bătută constant, că a ajuns și în spital din pricina bătăii, și că de fiecare dată când voia să plece de acasă era amenințată cu moartea.

Ramona: „Nu îmi plăcea comportament lui. Se comporta urât cu mine. E dur, e greu să stai în casă cu el, e urâcios”

Reporter: „A fost agresiv cu tine fizic?”

Ramona: „De zeci de ori.”

Reporter: „Te-a bătut?”

Ramona: „Rau. (…) Am trăit cu el mai mult forțat. L-am iertat forțată. Îmi spunea că dacă nu mă întorc acasă moartea mea se va trage din mâna lui. Mi-a spart capul. Am intrat la spital și după am venit la ai mei. A venit și el și mi-a zis că dacă nu mă întorc acasă el intră în pușcărie și pe mine mă bagă-n pământ”.

În loc să i se ofere sprijin, povestea femeii a fost prezentată în emisiunea Acces Direct ca o „dragoste cu năbădăi”; comportamentul agresorului fiind justificat de „gelozia” sa.

Duminică, 16 mai, bărbatul și-a pus în aplicare amenințările. A urmărit-o pe femeie până în curtea bisericii, aplicându-i mai multe lovitori cu cuțitul, atât ei cât și fiului ei de 15 ani.

În prima emsiune de după crimă, prezentatoarea „Acces Direct” a acuzat incompetența autorităților de a o proteja pe femeie. „Au fost nenumărate plângeri la poliție. Nimeni nu a făcut nimic. Statul român i-a lăsat să moară”, a spus Mirela Vaida.