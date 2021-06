VIDEO: Emil Boc, înjurătură în direct la radio: “fu..-i mama mă-sii”

Emil Boc s-a supărat pentru că locuitorii imobilelor nu sesizează astfel de situaţii, din timp, pentru ca Primăria să poată interveni şi să blocheze construcţiile ilegale.

“Pe furiş transformă subsolurile în unităţi de locuit, la preţuri mai atrăgătoare. Evident că noi nu ştim, dacă nu suntem sesizaţi, pentru că nu putem pătrunde pe proprietatea privată. Dacă ne-ar sesiza cineva ce se întâmplă, am merge şi am bloca lucrurile şi am face plângere penală.

Nu ştiu de ce nu ne-au sesizat cei din bloc, că nu aveţi locuri de parcare şi ei fac apartamente, fu..-i mama mă-sii. Când am fost sesizaţi erau lucrările făcute. Am dat în instanţă şi am câştigat. Este hotărâre judecătorească”, a spus Boc.

SURSA: newsweek.ro