VIDEO: Este sau nu voie să circuli pe linia de tramvai ”ca să nu fie blocaje”?

”In atentia BIZONILOR (profesionisti si amatori cu claxoane si gura mare ce comenteaza faptul ca se produce ambuteiaj daca nu stau pe linia de tramvai pentru viraj stinga) ce ocupa linia de tramvai, in special pe bd. N. Iorga sens Gara Nicolina - Pod de Piatra pentru intrarea in subpasajul spre cartier Galata. In loc sa stea pe banda 2 de circulatie si sa respecte indicatia semaforului dedicat, ei ocupa ILEGAL banda destinata circulatiei transportului de persoane„, a scris Laurențiu Gheorghiu pe pagina de Facebook.

El și-a argumentat susținerea prezentând un videoclip realizat din punctul de vedere al vatmanilor: