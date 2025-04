VIDEO – „Fără fotografii cu teroriştii”. Un karateka ucrainean de 13 ani a refuzat să se urce pe podium alături de un rus

Prin gestul său, el a devenit o nouă figură a rezistenţei ucrainene faţă de invadatorii ruşi.

Evghenii Melnyk, un tânăr karateka ucrainean în vârstă de 13 ani, a câştigat medalia de bronz la o competiţie organizată în Guadalajara, Spania. Însă, spre surprinderea publicului, el a refuzat să se alăture rivalilor săi pe podium, deoarece acolo se afla un sportiv rus care a concurat sub drapel neutru.

My hero today: 13-year-old Ukrainian Yevhen Melnyk refused handshake and joint photo with Russian in Spain. That’s strength pic.twitter.com/lbLL9Ti0Zw

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 9, 2025