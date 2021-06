VIDEO:Federer explică disputa avută cu arbitul de scaun printr-o neînţelegere

"La început, nu am înţeles. Mi-am spus că arbitrul trebuie să fi vorbit cu mine şi trebuie să-mi fi dat un avertisment. După aceea, am încercat să înţeleg de ce. Nu eram acolo încercând să câştig timp şi nu îl ţineam pe cel care servea în aşteptare. Am realizat acest lucru când m-am aşezat, dar nu înainte, chiar şi când am vorbit cu el la fileu. La un moment dat, Marin a servit şi eu nu eram la locul meu. Mi-am spus: . Nu, de fapt, poate pentru că a fost deranjat un timp... I-am spus arbitrului: . Arbitrul mi-a spus: Iată... acestea sunt totale neînţelegeri!”, a spus el, la conferinţa de presă, potrivit lefigaro.fr.

Despre joc, fostul lider ATP s-a declarat de mulţumit de performanţa lui.

"A fost un joc foarte bun, cu câteva suişuri şi coborâşuri în seturile doi şi trei. Lucrul bun este că, după acest joc, înţeleg de ce au existat aceste urcuşuri şi coborâşuri. Apoi, după al treilea set, mi-am reluat nivelul bun. Lucrurile mi s-au părut dificile în al treilea şi am schimbat viteza, am dus-o la nivelul următor. Mi-a dat multă încredere. Al patrulea set a fost foarte bun. Este foarte bine pentru mine şi sunt foarte mulţumit. Aici, la Paris, şi mai ales împotriva lui Cilici, care poate trimite lovituri puternice, schimburile pot fi foarte, foarte lungi. În comparaţie cu Doha (n.r. - pe hard), ne putem neutraliza reciproc şi nu este acelaşi lucru. Oamenii cred că zgura este lentă, dar de fapt nu este atât de lentă. Este, în general, mai rapidă decât o suprafaţă dură, cum ar fi Cincinnati sau Shanghai şi unele turnee în sală. Ceea ce contează este faptul că poţi aluneca şi, pe terenul central, există o mulţime de spaţiu. Pentru mine şi pentru genunchi, lucrul bun este că am putut obţine o mulţime de informaţii din acest joc. A fost o alegere bună să vin la Paris şi sunt foarte mulţumit de asta", a precizat tenismenul eleveţian.

Joi, Roger Federer, locul 8 ATP, şi-a ieşit din pepeni după ce a primit un avertisment în timpul meciului cu croatul Marin Cilici, locul 47 ATP, din turul al doilea al French Open şi a avut o discuţie lungă cu arbitrul de scaun.

Elveţianul a câştigat destul de uşor primul set, cu 6-2, apoi şi-a pierdut serviciul şi a fost condus de Cilici pe tot parcursul setului secund. La 1-3, Federer s-a dus să-şi ia prosopul şi să-şi şteară racheta şi a primit un avertisment pentru că a întârziat serviciul adversarului său. Cilici era pregătit să servească, dar fostul lider ATP nu era la primire.

Potrivit lefigaro.fr, considerând că a fost penalizat în mod nedrept, Roger Federer s-a sprijinit cu mâna pe fileu în faţa scaunului arbitrului, şi-a încrucişat picioarele şi a explicat, cu gesturi lămuritoare: "Vin de aici, mă duc acolo, mă întorc. Crezi că sunt lent? Nu m-ai văzut niciodată jucând? El a făcut asta de zece ori în primul set şi nu l-ai oprit".

Federer a continuat apoi agasat. "Asculţi sau vorbeşti? Te-am ascultat până acum, tu mă asculţi? (...) Crezi că a fost deranjat că a durat prea mult, hai să-l întrebăm!" Şi Federer i-a strigat rivalului său: "Am fost prea lent?"

Elveţianul a reluat jocul după minute bune, în aplauzele publicului, dar fără a reuşi să-şi scoată episodul din memorie. La schimbarea terenurilor, supărat în continuare, a vorbit din nou cu arbitrul, care a rămas la părerea sa.

"Este pentru prima dată când un tip serveşte în timp ce eu nu sunt încă acolo şi tu nu ai reacţionat, nu spui nimic...”, a spus Federer, indicând că nu a înţeles că Marin Cilici părea să dea semne de nerăbdare. "M-am gândit că ai înţeles", a răspuns arbitrul. „Te-ai gândit... Te-ai gândit greşit”, a reacţionat imediat favoritul numărul 8.

Roger Federer a pierdut setul secund, 2-6, apoi s-a impus într-un set 3 foarte echilibrat, 7-6 (4). Scăpat de tensiune, elveţianul a defilat în setul al patrulea şi a câştigat meciul cu 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2, după două ore şi 35 de minute de joc. În turul al treilea, el va evolua cu germanul Dominik Koepfer, locul 59 ATP.