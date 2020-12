VIDEO Florin Cîțu, desemnat premierul României

Declarațiile lui Klaus Iohannis.

Am avut azi o nouă rundă de consultări cu partidele reprezentate în noul Parlament

Săptămâna trecută, după prima rundă, am spus că e nevoie de încă câteva zile pentru cristalizarea lucrurilor

Între timp, o coaliție PNL - USR/PLUS - UDMR și-a dovedit deja majoritatea în Parlament și azi liderii formațiunilor s-au prezentat împreună și au propus un candidat pentru premier

Am decis să-l desemnez pe Florin Cîțu pentru poziția de premier

Florin Cîțu:

România trece printr-o criză dublă, de sănătate și economică

E rolul acestei guvernări să treacă cât mai rapid România prin criza de sănătate și să așeze economia pe picioarele ei

Fiecare ministru va avea obiective clare, care vor fi monitorizate trimestrial

Vă asigur dl președinte de un parteneriat onest, pentru că avem același obiectiv, dezvoltarea României

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit marți la Cotroceni, într-o a doua rundă de consultări, cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. PSD nu a participat. Liderii noii coaliții de guvernare, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, au mers împreună pentru a-l propune pe Florin Cîțu premier, iar președintele Klaus Iohannis i-a felicitat pentru viteza negocierilor.

La finalul consultărilor, liderii noii coaliții, alături de Cîțu, au susținut o declarație de presă comună.

Florin Cîţu a spus, după consultările de la Cotroceni, că i-a transmis preşedintelui că este gata să îşi asume guvernarea şi a anunțat că după votul din Parlament, miercuri seară, va avea loc prima şedinţă de Guvern. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat și el convins că mâine seară, prin votul Parlamentului, "România va avea un guvern nou".

Sursa: hotnews.ro