VIDEO: Fostul model şi cântăreţ Nick Kamen, cunoscut pentru piesa ''I Promised Myself'', a murit la 59 de ani

Este ceea ce a confirmat pentru BBC un prieten al familiei lui Kamen. Fostul model, pe numele său adevărat Ivor Neville Kamen, a devenit cunoscut în 1985, după ce a apărut într-o reclamă la marca de jeans Levi's 501, în care era văzut într-o spălătorie, purtând doar boxeri în timp ce mai multe femei îl urmăreau cu privirile.

Reclama, pe acordurile piesei "I Heard It Through The Grapevine" a lui Marvin Gaye, a contribuit la creşterea vânzărilor mărcii şi l-a propulsat pe Kamen la rangul de "sex simbol", fapt ce a atras atenţia divei pop Madonna.

Fascinată de carisma şi de vocea frumoasă a modelului britanic, după cum a declarat ea atunci postului BBC, Madonna i-a permis lui Kamen să înregistreze una dintre piesele ei rămase în afara albumului "True Blue", iar artista a asigurat partea de backing vocals.

Cu piesa "Each Time You Break My Heart" compusă de Madonna, Nick Kamen a ajuns pe locul 5 în topul muzical din Marea Britanie şi s-a clasat pe primul loc în topurile din Austria şi Suedia cu hitul "I Promised Myself" din 1990.

Ştirea decesului său a suscitat emoţie în lumea muzicii, John Taylor, de la Duran Duran, asigurând că modelul a fost "unul dintre cei mai amabili şi mai afectuoşi bărbaţi" pe care i-a cunoscut vreodată.

