VIDEO-FOTO: A fost decernat Premiul Naţional de Proză “Ziarul de Iaşi”

Eveniment deosebit, plin de emoţie, ieri la decernarea Premiului Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi”, scriitoarea Ioana Pârvulescu primind trofeul acestei ediţii, „Muza înaripată”, o sculptură absolut remarcabilă realizată în bronz de maestrul Sorin George Purcaru. Manifestarea s-a desfăşurat în Aula Academiei Române - Filiala Iaşi, partenerul onorific al ediţiei din acest an, la întâlnire luând parte, în prezidiu, reprezentanţi ai „Ziarului de Iaşi”, membri ai juriului, academicianul Viorel Barbu, alături de cei doi scriitori premiaţi: Ioana Pârvulescu şi tânăra Antonia Mihăilescu, care a primit premiul pentru debut.

În deschiderea evenimentului, la care au participat reprezentanţi ai mediului cultural, universitar, economic şi politic din Iaşi, au luat cuvântul cei doi reprezentanţi ai „Ziarului de Iaşi”, Toni Hriţac, rectorul-şef al publicaţiei, şi Alexandru Lăzescu, preşedintele „Ziarului de Iaşi”. Au vorbit despre istoria acestui premiu, despre motivele pentru care un cotidian local susţine un astfel de eveniment, dar şi despre cei cărora li se datorează existenţa şi longevitatea premiului aflat la cea de-a XVIII-a ediţie.

„Un ziar nu este un magazin de informaţii, nu este o afacere digitală în care prezinţi informaţii gratis şi faci venituri din reclamă. Dacă ar fi doar atât, atunci nu am avea autoritatea de a critica şi de a ne poziţiona în problemele importante ale comunităţii. Un ziar trebuie să reflecte ceva, trebuie să reprezinte ceva, să reprezinte pe cititorii săi, comunitatea. Acesta a fost crezul nostru de la început”, a afirmat redactorul-şef al „Ziarului de Iaşi”, subliniind că acesta este şi motivul pentru care s-a născut premiul. De asemenea, Alexandru Lăzescu a făcut un scurt şi interesant istoric al ziarului, care chiar alaltăieri a împlinit 30 de ani de existenţă.

Ioana Pârvulescu: „Dedic acest premiu medicilor care au luptat cu pandemia”

Academicianul Viorel Barbu, preşedintele Academiei Române - Filiala Iaşi, gazda evenimentului care s-a desfăşurat în Aula instituţiei pe care o conduce, a vorbit despre motivele pentru care publicaţiile de astăzi aleg să nu mai promoveze literatura, în cea de-a doua parte a discursului său oferind o analiză succintă şi „subtilă”, după cum a afirmat ulterior criticul literar Alexandru Călinescu, a cărţii Ioanei Pârvulescu. „De fapt, legenda biblică nu este decât un pretext, iar cartea de faţă nu este nici despre Dumnezeu, nici despre patriarh şi nici despre popoarele care locuiau în bazinul mediteranean. Este, în viziunea dumneavoastră (adresându-se Ioanei Pârvulescu) povestea unui răzvrătit, şi care, precum Prometeu în mitologia greacă, îl înfruntă pe Dumnezeu. Aspru judecat şi dat drept exemplu de nesupunere în textele sfinte, este, după standardele moderne, un erou romantic”, subliniază academicianul Viorel Barbu.

Descrierea operei Ioanei Pârvulescu şi analiza cărţii câştigătoare a fost continuată de criticul Alexandru Călinescu, care însă, subliniind profunzimea descrierii realizate de preşedintele Academiei Române, s-a concentrat pe partea biografică şi bibliografică a autoarei câştigătoare.

Autoarea laureată, Ioana Pârvulescu, a ţinut să dedice premiul primit ieri medicilor, în acelaşi timp în amintirea bunicului patern, care chiar ieri, pe 28 mai, şi-ar fi serbat ziua de naştere. „Este o zi mai specială pentru mine, este 28 mai, ziua bunicului meu patern, care, desigur, nu mai trăieşte, care era medic. Dacă aţi observat, în toate cărţile mele apar medici, iar în «Inocenţii» apare chiar figura acestui bunic, pe care îl chema şi Ion, iar în «Prevestirea» apare un fel de pre-medic, un vraci, un vindecător, care este şi personajul meu favorit, în măsura în care un scriitor are voie să aibă un personaj favorit, şi anume Iacob. Şi tocmai de aceea aş vrea să dedic acest premiu tuturor medicilor care au luptat cu pandemia. Ceea ce au făcut ei, aceşti medici anonimi, aceşti oameni care s-au luptat cu boala, este remarcabil, şi de aceea dedic «Muza înaripată» medicilor, care de altfel sunt şi foarte buni cititori prin tradiţie”, a afirmat Ioana Pârvulescu.

În cadrul evenimentului a luat cuvântul şi prof.dr. Bogdan Creţu, membru al juriului, care a vorbit despre câştigătoarea premiului de debut, Antonia Mihăilescu, despre importanţa susţinerii literaturii scrise de tineri, dar şi despre faptul că „literatura tânără” este tot mai consistentă şi valoroasă.

Un premiu posibil datorită partenerilor

Trofeul Premiului Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” şi cecul în valoare de 6.000 de lei, oferit de partenerii economici, a fost înmânat autoarei de academicianul Viorel Barbu, iar Mihaela Melinte, consilier de comunicare la compania „Antibiotice” S.A., partener tradiţional al premiului de proză, oferind Antoniei Mihăilescu trofeul pentru debut şi cecul în valoare de 1.000 de lei.

„Încă de acum 18 ani, de când au debutat premiile, noi, Antibiotice, am susţinut constant acest demers cultural care de-a lungul acestor ani a promovat literatura de calitate şi am devenit astfel un partener tradiţional”, a menţionat reprezentanta companiei „Antibiotice”, care a subliniat totodată faptul că în permanenţă au încercat să se implice activ în proiectele comunităţii ieşene. După înmânarea premiului pentru debut, Antonia Mihăilescu a vorbit despre bucuria pe care o aduce acestă distincţie, dar şi despre volumul de poezie care spune de fapt, în versuri, o serie de poveşti ale unor oameni pe lângă care putem să trecem în fiecare zi pe stradă şi despre faptul că din fiecare poveste se poate extrage o poezie.

Biografia câştigătorilor

Ioana Pârvulescu a fost timp de 18 ani redactor şi cronicar săptămânal la „România literară”, iar la Editura „Humanitas” a iniţiat şi coordonat colecţia de literatură universală „Cartea de pe noptieră“. Romanele ei sunt traduse în peste 10 limbi europene, a obţinut în două rânduri „Premiul Uniunii Europene pentru literatură”: în 2013, cu romanul „Viaţa începe vineri”, şi, în urma unui concurs internaţional al laureaţilor, în 2018, pentru proza scurtă „O voce”, dedicată Monicăi Lovinescu. „Prevestirea” este cel de-al IV-lea roman publicat de autoare.

Antonia Mihăilescu s-a născut la Suceava pe 11 decembrie 1999. În prezent, este studentă la Facultatea de Teatru, Secţia Regie - Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi. Premiul pentru debut a fost acordat pentru volumul „Note din secolul kitsch”, apărut la Editura „Tracus Arte”.

Partenerul onorific al ediţiei din acest an este Academia Română - Filiala Iaşi, alte companii private s-au alăturat, de asemenea, demersului „Ziarului de Iaşi”, iar, la fel ca în fiecare an, partenerul tradiţional al evenimentului este compania ieşeană „Antibiotice” S.A. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” a fost înfiinţat în 2004, din dorinţa redacţiei de a-i premia pe cei mai buni scriitori români şi de a oferi repere valorice cititorilor pasionaţi de literatură. Conform regulamentului, Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se poate acorda o singură dată unui autor. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se află în acest an la cea de-a XVIII-a ediţie.