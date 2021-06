VIDEO-FOTO: Adevărul crunt de la Spitalul de copii „Sfânta Maria”. Se poate repeta un dezastru?

O bănuială sinistră din ziua incendiului ne-a fost confirmată ieri chiar de şeful Consiliului Judeţean, cel în subordinea căruia se află Spitalul de Copii: nimeni nu ştie pe unde trec firele electrice ale unităţii. Deşi ancheta este nefinalizată, primele indicii ar arăta că firele vechi au făcut scurt şi au aprins tavanul mascat cu elemente de plastic inflamabil. Instalaţia electrică de aici datează de la construcţia spitalului, din 1970, de atunci nefăcându-se decât improvizaţii neautorizate. În plus, o analiză anterioară publicată de Ziarul de Iaşi arăta că problemele siguranţei la incendii din spital erau vechi şi grave. De altfel, numai în acest an ISU Iaşi a dat la Spitalul de Copii patru amenzi, dar şi nu mai puţin de 14 avertismente, toate legate de siguranţa la incendii. Amănunte şi alte concluzii de după incendiu, în rândurile de mai jos.

Primele concluzii în urma incendiului produs marţi seară la Spitalul de Copii „Sf. Maria” arată că a fost afectat un cabinet şi o sală de tratament de la etajul II unde se afla zona tampon COVID, iar la etajul III a fost nevoie de igienizare şi dezinfecţie din cauza fumului şi a apei. Imediat după stingerea incendiului, până la miezul nopţii, personalul medical a curăţat şi dezinfectat spaţiile afectate de fum, iar începând de ieri activitatea a revenit în parametri normali. Deşi se discutase că urgenţele medicale vor fi preluate de Spitalul de Neurochirurgie, acest lucru nu a mai fost necesar, existând două săli de operaţie funcţionale, cele de la etajul III care au fost igienizate marţi seară. Nu au ars echipamente medicale, în zona respectivă fiind doar mobilier, documente medicale, un calculator şi pat de consultaţie.

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită oficial, existând suspiciunea că incendiul ar fi pornit de la instalaţia electrică veche a spitalului. Ieri, în timpul declaraţiilor de presă, Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a oferit un detaliu şocant, ce cu o zi înainte era doar o bănuială sinistră: anume, că nu se ştie exact unde este instalaţia electrică, care datează din anul în care a fost dat în folosinţă acest spital, 1970. „Din păcate, la Spitalul «Sfânta Maria», ca în multe alte spitale din judeţul nostru, unde nu s-au mai făcut investiţii de 30-40 de ani, este clar că sunt o serie de nereguli. Şi aici, în secţia unde a izbucnit incendiul, practic nu ştim pe unde este instalaţia electrică”, a precizat preşedintele CJ. Costel Alexe a mai afirmat că Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi (ISU) este cel care va prezenta concluziile legate de cauza incendiului, pentru a nu lăsa loc de interpretări.

Tronsonul B, niciodată renovat din 1970

Corpul de clădire unde s-a produs incendiul, tronsonul B, nu a fost reabilitat niciodată de la înfiinţarea spitalului din 1970, iar lucrările din procesul de renovare în care se află acum unitatea medicală vor ajunge aici abia după luna august. Preşedintele CJ Iaşi a precizat că, după incendiul de la Piatra Neamţ, toate cele şase spitale din subordinea CJ au intrat într-un plan de conformare şi de prevenţie a incendiilor împreună cu cei de la ISU. „După incidentul de aseară (n.red. - marţi), împreună cu conducerea CJ Iaşi şi cu cei de la ISU vom reface planul de conformare împotriva incendiilor, pentru că mai presus de orice trebuie să fie siguranţa pacienţilor”, a precizat Costel Alexe.

Managerul spitalului, Alina Belu, a povestit că prima dată s-a simţit mirosul de fum, fiind evacuaţi copiii şi părinţii aflaţi pe cele două etaje ale spitalului. Ulterior a fost oprită alimentarea cu energie electrică şi cea cu oxigen de pe tronsonul respectiv. Managerul susţine că în primele minute de la declanşarea incendiului au fost înregistrate trei apeluri de la trei asistente medicale. Evacuarea completă a zonei afectate de incendiu a durat şapte minute, fiind implicate 31 de persoane: 13 copii, părinţi şi personal medical. Printre pacienţii evacuaţi s-a numărat şi un copil intubat, cu o patologie malformativă gravă, şi care a fost transferat la etajul I al spitalului. Spitalul are 44 de paturi de ATI amplasate pe etajul I şi III, pe două sectoare. Managerul mai spune că după incendiul de la spitalul din Piatra Neamţ la nivelul unităţii medicale ieşene s-au făcut mai multe simulări şi instruiri în caz de incendiu.

„Din fericire, noi am făcut instruiri din luna ianuarie, când am avut control, am repetat lunar, iar acest lucru s-a văzut: în cazul de faţă a fost o mobilizare extraordinară. Acesta e protocolul: în primul rând este salvat pacientul, apoi oprim sursa de gaz medicinal şi electricitate. Ne bucurăm că pacienţii sunt în siguranţă”, a declarat Alina Belu. Reprezentanţii ISU au explicat că stabilirea cauzelor şi cercetarea este efectuată de o comisie care va analiza toţi factorii - sursa probabilă, prin ce mijloc s-a produs incendiul, care este primul material care a ars.

„În urma analizei complete a comisiei vă vom spune care este cauza probabilă”, a precizat sublocotenent Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iaşi. Surse apropiate anchetei spun că foarte probabil aici a avut loc un scurt-circuit la nivelul tavanului, care ar fi putut aprinde elementele inflamabile ce mascau zona. Rămâne de văzut dacă ancheta ISU va confirma sau infirma aceste presupuneri.

Patru amenzi în şase luni de la ISU

În ultimele şase luni, în urma controalelor făcute de reprezentanţii ISU, Spitalul de Copii a primit patru amenzi, dar şi 14 avertismente. Amenzile, cu valori între 1.000 şi 10.000 de lei, au fost date pentru lipsa autorizaţiei, exploatarea necorespunzătoare a fluidelor medicale, dar şi două pentru fumat. „S-au făcut mai multe recomandări - pentru evacuarea materialelor de pe căile de acces, punerea în legalitate a uşilor pentru standardele de închidere şi deschidere pe căile de rulare şi în ultimul rând referitor la fumat: este interzis cu desăvârşire în instituţiile spitaliceşti”, a completat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Printre cauzele care au stat la baza avertismentelor primite se numără neverificarea instalaţiei electrice, a celei de stingere, uşi neconforme la case de scări, depozite de materiale combustibile pe căile de rulare, Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă neconstituit corespunzător, acces cu dificultate la faţade în urma depozitării materialelor de construcţie având în vedere că spitalul e în proces de refacere. O serie de nereguli au fost surprinse şi în raportul ISU realizat în urma controalelor efectuate la secţiile ATI din toate spitalele din ţară după incendiul de la Piatra Neamţ. În raportul de la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Spitalul de Copii apărea cu mai multe deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Unul dintre cele mai grave aspecte constatate era legat de instalaţiile electrice care la spitale din mai multe oraşe din ţară şi inclusiv la Spitalul de Copii „se exploatează cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor”. Astfel, la finalul anului trecut, spitalul ieşean figura că funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu, că avea asigurată echiparea cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare a incendiilor şi nu funcţionează instalaţia de iluminat de securitate. De asemenea, conform rezultatelor controalelor ISU, căile de evacuare nu erau marcate cu indicatoare standardizate şi nu se asigurau condiţiile de evacuare în caz de situaţii de urgenţă.

Spitalul se află într-un amplu proces de renovare în valoare de 120 de milioane de lei, lucrările sunt începute de aproape doi ani, însă nu au ajuns şi la tronsonul unde s-a produs incendiul.