VIDEO/FOTO Cristiano Ronaldo a trântit o femeie la pământ. I-a dat cu mingea în cap. 'Dumnezeule, nu! Am murit?'.

La antrenamentul de dinaintea meciului de la Berna, Cristiano Ronaldo a lovit involuntar cu mingea o femeie steward aflată la marginea terenului. Portughezul a fost văzând mergând direct la persoana respectivă, întrebând-o dacă este bine. Ulterior, femeia a primit tricoul starului portughez.Marisa Nobile, victima șutului expediat de Ronaldo, a povestit în presa din Elveția ce s-a întâmplat înaintea meciului, spunând că a crezut pentru o clipă că a murit, având în vedere că s-a trezit cu fotbalistul în fața ei după lovitura năprasnică.

"Mingea m-a nimerit în cap, a fost o lovitură în plin. Am căzut și după l-am văzut pe Ronaldo deasupra mea și am spus: 'Dumnezeule, nu! Am murit?'. Ronaldo a spus 'Nu, nu. Iartă-mă! Ce se întâmplă? Ești în regulă?'.Aveam dureri foarte mari, dar apoi l-am văzut pe Ronaldo și durerile de cap s-au dus", a povestit Nobile, pentru Blick TV, potrivit The Sun.

