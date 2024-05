VIDEO/FOTO Spectacol inedit de artă, culoare și tehnologie în Copou

De vineri, 25 mai, sute de vizitatori au explorat aceste creații, interacționând și votându-și favoritul. Aceasta este ultima seară în care puteți descoperi universul inovator și captivant al New Media District. Vă prezentăm o parte dintre instalațiile pe care le puteți găsi începând cu Parcul Casei de Cultură a Studenților (CCS), până la Academia Română.

Creați o nouă culoare

„Nebula Crea” sau, mai bine zis, paleta digitală din Parcul CCS, este o instalație interactivă de lumină cu ajutorul căreia puteți crea numeroase culori doar prin gesturi „drag and drop”. Inițial, a fost o simplă lampă, însă designerul Andrei Lazăr a transformat-o în 16 panouri generatoare de lumină în culorile spectrului RGB.

„Este o lucrare mai atipică, în sensul că nu e pur artistică. Este un panou configurator de culoare, care se potrivește și ca instrument de învățare pentru copii sau ca o paletă de culori de lumină. E diferită de paleta de culori de pigment. Spre exemplu, galbenul nu este aici ca o culoare primară, ci îl voi face din roșu cu verde. Instalația are trei colțuri în formă triunghiulară, iar fiecare colț aparține unei culori, respectiv roșu, verde și albastru. E un instrument de învățare a îmbinării culorilor de lumină”, a declarat designerul Andrei Lazăr pentru „Ziarul de Iași”.

Ce trebuie să faceți? Doar jucați-vă și interacționați cu „Nebula Crea”. Glisați de la unul din cele trei colțuri spre centrul instalației și veți adăuga una dintre culori. Glisați din centru spre unul din colțuri și veți scădea intensitatea respectivei culori.

Andrei are 30 de ani, este din Focșani, dar s-a stabilit în Iași. A terminat Design grafic la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași, iar apoi a urmat masterul Design de produs tot la UNAGE. La doctorat s-a focusat pe îmbinarea dintre design grafic și design de produs, pe lumină, interacțiune și senzorialitate.

Țipați cât de tare puteți

Cum ar fi să avem un loc în care putem să ne exprimăm emoțiile, să facem zgomot și să ne simțim liberi fără să ne audă ceilalți? Pentru asta, artista ieșeană Georgea Dura a creat „Decompresometrul”. Puteți să intrați în această „cutie” izolată fonic, să țipați cât de tare puteți, iar la final veți primi un bon imprimat pe loc cu numărul de decibeli corespunzător țipătului dumneavoastră.

„Mi-am dat seama că nu prea există locuri în care oamenii pot țipa. Am înțeles chestia asta mergând pe lângă un spital și văzând oameni care plângeau, dar totuși încercau să își ascundă emoțiile și nu puteau să se desfășoare. Mi-am zis «ce ar fi dacă aș face o cameră în care oamenii să intre, să țipe și să se descarce?». Așa a apărut decompresometrul”, a povestit artista.

Pe lângă „Decompresometrul” din Parcul CCS, Georgea Dura a creat și instalația „Thoughts”, o sculptură cu lumini led și proiecții, care este o reprezentare a fluxului de gânduri și idei ce intră și iese din mintea unui om.

„Îmi plac foarte mult portretele mari și, în special, lucrările albe într-un spațiu verde. Este un om care pare a fi într-o stare de meditație, dar am vrut să arăt ce se întâmplă, de fapt, în mintea lui”, a precizat aceasta.

Un singur pas și apare lumina

Urcând Bulevardul Carol I, am dat peste artistul Lucian Matei (Noiseloop), din Târgu Mureș, care a adus la New Media District două instalații interactive – „Helyx” și „Vivarium”. Ce este și mai interesant la acestea e că pot funcționa cu un număr nelimitat de participanți.

Știm despre helix că are o formă tridimensională, de tipul unei spirale. Instalația „Helyx” este formată din tangente reordonate gradual față de un ax, care capătă diverse forme și variații sub diferite perspective.

„Avem o conversie între axa X și Y. În momentul în care participanții trec dintr-o parte în alta, se aprinde instalația de jos în sus, respectiv de sus în jos. În fața camerei avem un senzor și în funcție de cum trecem prin fața instalației aprindem traversele de lumină, întrucât acesta transpune deplasarea pe orizontală a participanților, adică de pe axa X, în iluminarea structurilor dispuse în ansamblu pe verticală, respectiv pe axa Y”, a explicat Noiseloop.

Instalația „Helyx” l-a determinat pe acesta să învețe să sudeze, întrucât creația este făcută în totalitate de el.

Viața din interiorul unui acvariu poate fi simulată cu ajutorul instalației multimedia interactive „Vivarium”. Este reprezentată dintr-o videoproiecție multiplă și interactivă, care duce la o dedublare în timp real a participanților.

„Practic, reconstruiește atmosfera din interiorul unui acvariu pe un efect fluid. «Vivarium» funcționează pe mișcările participanților care generează în timp real conținutul video, fluid, în funcție de cum se mișcă în fața camerei. Artele digitale interactive, în general, sunt foarte speciale datorită faptului că schimbă rolul publicului de la participant pasiv la activ, creându-se o relație de apropiere între artă și public”, a completat Noiseloop.

Pizza din viitor

Tot pe Bulevardul Carol I, în fața Spitalului Clinic Militar de Urgență, am văzut o simulare a aspectului mâncării din viitor, pe o masă de restaurant aranjată complet. Artiștii ieșeni de la CHLL PILL – New Media Jam au creat instalația „Nano Pizza”, care dă ocazia participanților să se joace cu aspectul acestui aliment iconic între prezent și viitor.

„Este un fel de mateforă despre cum toată mâncarea ajunge, mai devreme sau mai târziu, să fie tot mai sintetică și mai conservată, până se transformă într-o pastilă. Cu cât ești mai departe de ea, pare tot mai gustoasă și naturală, iar cu cât de apropii devine intangibilă și se transformă într-o pastilă galbenă”, a transmis Dragoș Silion.

Cum puteți transforma o pizza într-o pastilă? Simplu, trebuie doar să apropiați și să îndepărțati mână deasupra unui senzor de pe masă, iar un videoproiector va transpune în farfurie o animație cu variante posibile ale acestui aliment în viitor.

Patru tipuri de personalitate proiectate pe Casa Armatei

Carina Burghelea, masterandă în anul al II-lea la specializarea Foto-video la UNAGE Iași, a vrut să le prezinte privitorilor cum pot interacționa și ce atitudine trebuie să abordeze cu patru tipuri de comportament uman – pasiv, agresiv, pasiv-avresiv și asertiv, prin instalația „Tu știi cum să-ți vorbești?”. Patru personaje care aparțin câte unui tip de comportament sunt proiectate pe Casa Armatei, iar participanții trebuie doar să își pună căștile și să asculte cum comunică și ce transmit.

„Mi-am propus să pun publicul față în față cu cele patru tipuri de comportament. Scopul este ca, după interacțiunea cu fiecare în parte, să se întrebe cum ar reacționa în momentul în care sunt puși în situația de a comunica cu persoane care au acel tip de comportament. Partea de interactivitate se concetrează strict pe momentul în care sunt puse căștile pe cap. Abia atunci începe monologul personajelor, pentru a introduce privitorul într-un dialog imaginar și să se simtă ca și cum chiar ar vorbi cu o persoană reală”, a declarat Carina Burghelea pentru „Ziarul de Iași”.



Despre New Media District

Curatorul celor 39 de proiecte din cadrul New Media District este Andrei Cozlac, care a spus că și-a petrecut ultimul an căutând noi instalații pentru festival. „Există o varietate destul de mare, pentru că sunt artiști din diverse medii care își traduc practicile artistice prin mijloace tehnologice, adică new media. Cu asta se diferențiază New Media District de alte festivaluri de profil, pentru că nu invită doar artiștii nativi de new media, ci artiști și din alte domenii care tatonează cu acest limbaj. Timp de un an de zile, eu văd proiecte, intru în legătură cu tot felul de artiști care mă interesează, care au un anumit discurs mai dramaturgic sau mai conceptual. Sunt foarte mulți studenți care au proiecte inovatoare și curajoase. E o muncă de selecție pe care o fac timp de un an de zile și pe care o concretizăm în cele trei zile de expunere. Noi putem să bugetăm producția acestor proiecte datorită partenerilor noștri, prin care artiștii își pot produce aceste lucrări care le rămân în totalitate lor”, a explicat acesta.

Dintre artiștii care au expus anul acesta în cadrul New Media District, 80% sunt ieșeni, șase proiecte fiind chiar ale studenților de la UNAGE, de la departamentul Fotografie – video, procesarea computerizată a imaginii, care au câștigat o bursă cu ajutorul căreia au putut să își dezvolte proiectele.

Noutatea acestei ediții este reprezentată de cele două premii oferite de Vodafone. Un premiu va fi acordat de juriu prestabilit, care nu are legătură cu forumul organizatoric al RCW sau al New Medis District, iar celălalt va fi dat artistului care este cel mai votat de către participanți.

Publicitate și alte recomandări video