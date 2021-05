VIDEO-FOTOȘ Abia ieşit de la "Socola", un bărbat a dat foc casei mamei sale

Mama bărbatului a rămas şocată când şi-a văzut fiul acasă, ea ştiind că el era internat la Institutul de Psihiatrie “Socola” din Iaşi. Strigătele disperate ale mamei nu îi stârneau nicio reacţie bărbatului cu probleme psihice, deşi aceasta îl întreba în continuu de ce a dat foc la casă. Bărbatul părea “rupt de realitate”, dar la un moment dat, auzind vocea mamei lui, el a spus că a dat foc la o pernă şi “arde acolo”.

“M-am trezit cu el acasă cum stătea şi se uita la camera care ardea. Nu ştiam că trebuia să fie externat, pentru că nu am fost anunţată de nimeni. Cei de la Socola l-au ţinut patru zile şi i-au dat drumul fără să-mi spună nimic. Am vrut să vorbesc în seara asta cu medicii, să le cer explicaţii, dar nu mi-au răspuns la telefon. De Paşte a fost la Socola, nu înţeleg de ce i-au dat drumul acum. El este sub tratament medicamentuos, nu ar fi trebuit să-l lase să plece, le-am spus de atâtea ori!”, a spus mama lui I.O. Ieşeanul ar fi fost internat la Socola de cel puţin cinci ori în ultimele săptămâni, însă ciudat este cum acesta a reuşit să revină tot de atâtea ori la domiciliul său.

“Nu este prima dată când vine aşa acasă. Nu ştiu ce s-a întâmplat, eu nu am semnat nimic, nu ştiu cine l-a lăsat să plece”, povesteşte mama bărbatului. Pompierii au stins rapid incendiul, fără să fie implicate victime, iar un echipaj de poliţie aflat la faţa locului l-a preluat pe ieşeanul cu probleme psihice şi l-a transportat la Socola. I.O. a ajuns în atenţia poliţiştilor după ce, în luna martie a acestui an, s-a urcat pe acoperişul vilei în care locuieşte şi a ameninţat că se aruncă dacă nu i se vor elibera nişte acte pentru un teren deţinut de el.

Atunci, negociatorul poliţiei a reuşit să-l convingă să renunţe la gestul extrem şi a fost transportat la spital. Potrivit mamei bărbatului, problemele acestuia ar fi apărut în urmă cu mai bine de zece ani când şi-a pierdut tatăl şi sora. Bărbatul nu a putut suporta moartea celor doi membri din familie şi a început să bea pentru a încerca să-şi aline suferinţa. În trecut, bărbatul ar fi lucrat în Germania şi ar fi reuşit să-şi facă o situaţie materială bună. “A început să bea şi şi-a pierdut minţile. El a avut foarte mulţi bani”, a precizat un veci.