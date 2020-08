VIDEO: Hoață prinsă la furat în magazin. Metoda prin care pleca cu produse fără să le plătească deși era filmată

Ion Petrişor spune că este pentru prima dată când postează imagini cu furturi din magazinul său, deşi acest lucru se întâmplă zilnic. În medie, în cele patru magazine, paguba este de cel puţin 400 lei şi niciodată nu şi-o recuperează.

Camerele de supraveghere au surprins furând clienţi din toate categoriile sociale. Chiar o femeie în vârstă este filmată strecurând în geantă un produs. „Mi-e mie ruşine de ruşinea lor. Poate e mama vreunui prieten, poate e... Nu pot să le public“, a spus Petrişor.

„Într-un an sunt între 20.000 şi 100.000 lei. Să te păgubească la un magazin de 100 lei, patru magazine, 400 lei pe zi. E pierdere şi o iei de la început, doar nu stârpim noi hoţia. Pentru prima dată am făcut treaba asta (n.r. - să dea publicităţii imaginile), pentru că mi s-a părut ciudat, aşa. Ia uite ce educaţie dă ea la copilul ei, şi după vrea copilul ei să nu fure şi să fie cuminte şi să mai înveţe şi carte şi să ajungă cine ştie ce! S-a întâmplat rapid faza asta cu postarea. Este un grup de what-s app unde postăm în reţea, n-o aveam doar pe doamna asta, mai aveam şi alţi clienţi. Dar la câteva zile a venit iar, mai era şi cu copilul, asta m-a determinat“, a mai spus patronul, convins însă că nu se vor schimba foarte mult lucrurile. „Dacă asta le e în fire să facă...!“, a mai spus patronul.

Pe imaginile date publicităţii pe contul de socializare se observă cum femeia strecoară, într-o „şedinţă“ de cumpărături, conţinutul unei cutii întregi cu capsule de detegent lichid şi lasă apoi cutia în raft, iar în ultimele, cum scoate conţinutul unei alte cutii, vopsea de păr, cel mai probabil, pune în geantă şi, la fel, abandonează cutia într-un raft.

