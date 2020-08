VIDEO: Imagini spectaculoase cu noua arenă Ghencea: se fac probe de sunet şi la nocturnă

Imaginile spectaculoase din interiorul arenei au fost publicate pe contul oficial de Facebook al CSA Steaua Bucureşti. Aşa cum era stabilit iniţial, Arena Naţională din Bucureşti va găzdui patru partide: trei din Grupa C şi una din optimi.

Duminică, 13 iunie 2021, ora 19:00. Austria vs câştigătoare play-off D sau A. Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00. Ucraina vs Câştigătoare play-off D sau A. Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00. Ucraina vs Austria. Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00. 1F – 3A/B/C. Orele urmează să fie confirmate.

