(VIDEO) Imagini tulburătoare cu o educatoare care lovește un copil pe motiv că refuză să taie fructe

Contactată de site-ul Edupedu.ro, Steluța Iuliana Mitrea, inspector școlar general în Ialomița, a declarat că “începând de astăzi, doamna educatoare are contractul individual de muncă încetat. Am fost acolo la prima oră, la ora 7:00 s-a întrunit Consiliul de Administrație, de astăzi am găsit pe altcineva până când se va identifica un alt cadru didactic care să vină la copii. De astăzi, nu mai este în învățământ”.

În imagini se vede cum copiii fac o activitate de tăiere a fructelor pe farfurii, folosind cuțite de plastic, de unică folosință.

Copiii sunt speriați, iar când ajunge în dreptul unui copil se poate observa la minutul 1:10 cum educatoarea îl lovește pe acesta după ce îi spune să ia cuțitul și să taie fructe. Băiatul plânge. Colegii lui sunt speriați.