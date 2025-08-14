VIDEO | Momentul impactului mortal de pe DN 28A, surprins de o cameră de bord. Familie distrusă în drum spre vacanța cu rulota

Au apărut primele imagini video cu accidentul mortal de la Târgu Frumos, în care un tir s-a izbit frontal de mașina unei familii din Iași care mergea în concediu cu rulota.

Din imagini se pare că șoferul, mama fetițelor din mașină, ea fiind la volan, a intrat într-o curbă ușoară la dreapta exact în momentul în care din față venea o betonieră care călca linia mediană. Șoferița se pare că a tras de volan dreapta pentru a se feri puțin, apoi a vrut să redreseze ansamblul mașină-rulotă care părea a se deplasa puțin spre marginea din dreapta manevrând prea brusc volanul, manevră neindicată când ai remorcă sau rulotă, rulota a intrat astfel în tangaj și a împins mașina pe contrasens, exact în fața tirului ce venea din față.

Foto/Video: Info trafic Iași

Impactul a fost devastator: un bărbat de 49 de ani, pasager în Mazda, a murit pe loc, iar alte trei persoane – femeia aflată la volan și două fetițe – au fost rănite grav.

„Eram la volan. Rulota a făcut tangaj și mi-a împins mașina pe contrasens, exact în fața mea, la trei metri. N-am avut cum să evit impactul. Am lovit din plin și am ajuns aici (n.r. – cu TIR-ul pe câmp). Mașina a luat foc, am sărit repede cu extinctorul. Am reușit, împreună cu mai multe persoane, să scoatem doar copiii de pe bancheta din spate. Cei din față nu au putut fi eliberați decât după ce au venit cei de la descarcerare”, a declarat șoferul TIR-ului.

Potrivit medicilor UPU-SMURD Iași, o fetiță de 8 ani, cu traumatism cranian sever și fractură la mâna stângă, a fost transportată cu elicopterul SMURD la Secția de Neurochirurgie a Spitalului „Sf. Spiridon”. O altă fetiță, de 12 ani, inconștientă, a fost transferată la CPU Târgu Frumos, iar cea de 7 ani a fost intubată și preluată de un echipaj aerian. Mama lor, aflată la volan, a suferit arsuri pe față și la căile respiratorii. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.

