VIDEO Jocurile gratuite ale lunii martie: ce primești de la Sony, dacă ai un PS4, PlayStation 5 sau PS VR

În luna martie a acestui an, Sony continuă tradiția jocurilor gratuite pentru abonații la PlayStation Plus cu nu mai puțin de cinci titluri pentru PS4, PS5 și PS VR.

În urmă cu câteva zile, cei de la Sony au transmis online cea mai recentă ediție e conferinței State of Play. În acel context, au fost anunțate și titlurile oferite abonaților la PS Plus. Printre ele se numără și Final Fantasy VII Remake, o ediție actualizată a jocului clasic. Este însă important de reținut că aceasta nu este versiunea care va profita la maxim de PlayStation 5, cu o grafică îmbunătățită și o rată de reîmprospătare sporită. Aceea este intitulată Final Fantasy VII Remake Intergrade și poate fi achiziționată separat, potrivit playtech.ro.

Dincolo de acest detaliu, luna martie pare una foarte promițătoare, indiferent de afinitățile pe care le ai din spectrul jocurilor video. Un joc foarte interesant și aproape imposibil de descris în cuvinte este Maquette, un titlu first-person de tip puzzle care te încurajează să gândești diferit. Dacă te blochezi și nu mai știi ce să faci în continuare, ai în orice moment posibilitatea să apelezi la meniul Game Help pentru un pic de ajutor. Acesta este un joc complet nou disponibil doar pentru cei care au un PS5. Săptămâna viitoare va ajunge pe PS4 și Steam.

Dacă te încântă shooterele, Remnant: From the Ashes va fi disponibil pentru gratuit în martie pentru posesorii de PS4 și, implicit, pentru PS5. Daci ai făcut efortul de a-ți achiziționa un PlayStation VR, te vei bucura și de Farpoint, un shooter creat de la zero pentru realitate virtuală. Destruction AllStar rămâne pe lista de gratuități pentru a doua lună consecutivă, dacă nu ai pusă mâna pe el încă.

Toate cele de mai sus vor putea fi descărcate gratuit începând de mâine, 2 martie și vei avea posibilitatea să le adaugi în librăria proprie de pe PlayStation până pe 5 aprilie. În funcție de momentul în care citește aceste rânduri, nu uite că până la finele zilei de 1 martie poți adăuga în colecție Control: Ultimate Edition și Concrete Genie.