(VIDEO) Klaus Iohannis: Alegerile pot fi organizate, campania electorala va fi atipica/ Pensiile vor creste/ Scoala nu va incepe in conditii normale

HotNews.ro transmite cele mai importante declarații ale președintelui:

Avem o șansă extraordinară prin acești 80 de miliarde de euro. Sunt convins că vom reuși.

Mâine voi avea o întâlnire cu ministrul de interne și seful DSU. E un moment critic, iar măsurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum. Situația e extrem de gravă și trebuie să fim conștienți de necesitatea imperativă a ținerii sub control a epidemiei.

Despre amânarea alegerilor: Este o discuție legitimă dacă organizăm sau nu alegerile în 27 septembrie. Vreau să despărțim discuția politicianistă de cea pe fapte. OMS a făcut multe anunțuri, iar unul care mă îngrijorează foarte mult: această pandemie nu are mai multe valuri, are un singur val mare. Așadar, avem două chestiuni de care să ținem cont: e nevoie de alegeri pentru a reda legitimitatea administrației. Ce obținem dacă amânăm acum alegerile? Poate intrăm în decembrie, ianuarie, când poate peste pandemie se suprapune și gripa, și o iarmă grea.

Actul de votare se poate organiza în condiții bune. Se pot institui măsuri de distanțare. Ce e greu de organizat e campania electorală. Se va desfășura în condiții foarte atipice.

Până la mijlocul lunii august trebuie să ținem cont de aceste lucruri și se va relua discuția.

Despre China: E evident că balanța geopolitică de putere se schimbă. Aceste lucruri ne afectează și pe noi.

Despre alocații și pensii: Ne găsim într-o situație foarte complicată. ne dorim sincer să creștem și alocațiile și pensiile. De la dorința sinceră la putința sinceră e o cale mai lungă.

Când ne luptăm să revigorăm economia, nu cred că se așteaptă cineva că toate cheltuilelile planificate inițial să fie și făcute. Am rugat Guvernul să facă propunerile cele mai bune.

Este destul de evident că o creștere de 40% a pensiile nu poate fi făcută, nu sunt bani.

Nu putem să lăsăm categoria cea mai vulnerabilă, pensionarii, să plătească costul recesiunii. Pensiile vor crește, punct și clar, cât, va calcula guvernul.

PNL a fost primul care a propus dublarea alocațiilor pentru copii.

Ne dorim ca această dublare să devină realitate, pe etape sau cum spune cineva, pas cu pas.

Despre restricții, cum au fost comunicate: Eu sunt convins că atunci când guvernul va decide aceste măsuri, va veni și va explica.

Despre stabilirea datei alegerilor de către Parlament: Această lege abia a ajuns la mine. Voi da un răspuns când voi decide promulgarea sau nu. În ultimii 30 de ani guvernele au stabilit data, acum ne găsim în situația că Parlamentul vrea să-și ia acest atribut prin lege.

Cum e asta că Parlamentul stabilește când se va alege parlamentul. Dacă un număr mare de parlamentari vrea să rămână acolo. Ce facem, nu mai ținem alegeri?

Dacă legea rămâne și parlamentul nu decide nimic, ce facem?

Aveți în intenție pentru achiziția unui vaccin, semnarea unor acorduri, și pentru Remdesivir? Avem de gând să achiziționăm și vaccinul și medicamentele. Se ocupă MS, care a întreprins pașii necesari.

Care sunt din greșelile care au dus la situația aceasta, are Guvernul vreo vină? Cred că datele arată ceva destul de clar. În timpul stării de urgență situația a fost bine gestionată. Intrând în starea de alertă au intervenit o serie de decizii ale CCR și modificări legislativă care au făcut gestiunea pandemiei mai dificilă. O etapă extrem de negativă a fost disputa pe legea carantinei și izolării. Nu pot să nu văd că legea a fost elaborată în regim de urgență de Guvern. PSD a tras de timp într-un mod extrem de cinic. Cu un cinism inimaginabil a ținut în parlament această lege săptămâni întregi.

S-a indus în public impresia că lucrurile nu sunt grave.

PSD cu cinism inimaginabil a tergiversat adoptarea legii carantinei și izolării. Situația s-a deteriorat grav. Așa s-a ajuns la peste 1.000 de cazuri zilnice