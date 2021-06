VIDEO Lăutarii din Vaslui, luați pe sus de mascați cu câini: 20 de muzicanți, reținuți!

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, au efectuat 23 de percheziții domiciliare. Majoritatea perchezițiilor au fost în zona Bârlad, iar vizate au fost persoane care au obținut ajutoare de la stat, în perioada pandemiei, folosindu-se de declarații false. În urma descinderilor, aproximativ 25 de persoane au primit mandate de aducere la sediul Poliției Municipale Vaslui, unde au fost audiate într-un dosar întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații. Lăutarii sunt acuzați că pe perioada pandemiei au încheiat contracte fictive pentru prestări servicii, doar pentru a putea încasa ajutoarele date de stat. La finalul audierilor, 20 de persoane au primit mandat de reținere pentru 24 de ore. Este vorba despre patru femei cu vârste cuprinse între 18 și 52 de ani, toate cu domiciliul în Bârlad și 16 bărbați, între 22 și 50 de ani, din care, 14 din Bârlad, unul din Perieni și unul din Puiești.

