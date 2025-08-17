VIDEO Lionel Messi, gol şi pasă de gol pentru Inter Miami în meciul cu Los Angeles Galaxy

Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.

Messi (38 de ani), care a intrat la pauză împotriva lui Los Angeles Galaxy, a marcat cu piciorul stâng de la marginea careului (84), înainte de a oferi un assist încântător pentru Luis Suarez (89).

Magical Messi 🪄 Number 19 on the year. pic.twitter.com/nO1WNoq4cy — Major League Soccer (@MLS) August 17, 2025

Primul gol al celor de la Inter Miami a fost marcat de Jordi Alba, în minutul 43.

Inter Miami a obţinut a 13-a victorie (6 egaluri, 5 înfrângeri) în 24 de meciuri şi a revenit pe locul 5 în Conferinţa de Est.

Publicitate și alte recomandări video