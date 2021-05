VIDEO Marea minciună a lui Alexe. Adevărul din spatele unei false „cea mai mare campanie de împădurire”. ANCHETĂ RECORDER

Suntem țara în care pădurile sunt decimate de tăieri ilegale și în care politicienii se prefac că le plantează la loc, doar ca să dea bine la electorat. După ce am arătat dimensiunea furtului de lemn din pădurile României, astăzi recorder.ro vă arată cum sunt falsificate campaniile de plantare care ar trebui să le refacă.

În 2008, Parlamentul vota o lege prin care statul era obligat să împădurească 2 milioane de hectare de teren până în anul 2035. România încerca, astfel, să recupereze decalajul față de celelalte țări din Uniunea Europeană, unde media suprafeței împădurite este de 38%. Noi aveam doar 29% și eram la coada clasamentului.

Tot acolo suntem și acum, după 12 ani în care toate guvernele trecute pe la conducerea țării au tratat campaniile de împădurire doar ca pe niște instrumente de PR. Apogeul a fost atins anul trecut, când Costel Alexe, pe atunci ministru al Mediului, a lansat campania „O pădure cât o țară”, sub înaltul patronaj al președintelui Klaus Iohannis. A fost declarată „cea mai mare campanie de împădurire din ultimii zece ani” și s-au pregătit spoturi publicitare și acțiuni de plantare în care cei mai importanți politicieni ai țării s-au lăsat filmați și fotografiați cu cazmaua în mână.

Am căutat în evidențele statului cifrele reale și am mers pe teren în mai multe județe să vedem cum se prezintă situația dincolo de acțiunile de campanie. Am descoperit că „cea mai mare campanie de împăduriri din ultimii zece ani” a fost, de fapt, cea mai slabă campanie de împăduriri din ultimul deceniu.

Anchetaă realizată de recorder.ro