(VIDEO) Mii de cozonaci sunt pregătiţi în cuptoarele Mănăstirii Văratec. "Colacii noştri sunt vestiţi"

Mănăstirea Văratec, una dintre cele mai cunoscute din Moldova, are o brutărie unde lucrează zeci de măicuţe pentru a face zilnic pâine, cozonac şi prăjituri, cu reţete învăţate din generaţie în generaţie, folosind şi tehnică modernă în prepararea aluatului.

O echipă de la Doxologia a intrat în „cuptorul” de la Văratec şi a stat cu maicile într-o zi pentru a vedea osteneala lor şi a le înţelege misiunea.

„Când faci cu drag, orice, şi cu plăcere, când ştii că faci ascultare în Grădina Maicii Domnului şi pentru ea, pe toate le treci cu bine şi uşor”, a spus una dintre măicuţe în interviul de la Doxologia.

În atelierul acestora, ziua începe de la 6 în fiecare dimineaţă, dar atunci când se preiau comenzi mai mari, măicuţele vin de la 5, chiar 4 dimineaţă, şi lucrează până termină tot.

Prima lor misiune este legată de produsele făcute din aluat: pâini, simple şi împletite, unele cu susan, colaci mici sau mari, rumeniţi bine, dar şi cozonaci, mai des astăzi decât în trecut. Echipa termină produsele de aluat mare şi se mută apoi la patiserie şi la prăjituri, pe care le lucrează cu har şi dragoste.

Brutăria merge non-stop, mai puţin în zilele de sărbătoare, iar toate produsele folosite sunt obţinute în mod natural: brânza, laptele, smântâna, untul, ouăle provin din proprietăţile Mănăstirii Văratec.

Este şi un punct de vânzare cu amănuntul în incinta mănăstirii, unde turiştii sau chiar localnici din împrejurimi vine zilnic pentru produse calde şi, cred măicuţele, foarte bune.

„Fiecare are îndemânare, eu nu am talent la pictură şi broderie, ca alte măcuiţe, am talentul ăsta şi îmi place foarte mult, îl fac cu drag. De mică mi-a plăcut să frământ şi să fac aluat. Vin turiştii şi cumpără cu mare drag, le plac produsele noastre, sunt calde, ecologice, făcute cu drag. Colacii noştri cred că sunt vestiţi, sunt foarte frumoşi”, a spus o altă măicuţă din interviul Doxologia.

Dacă înainte comenzile pentru cozonaci veneau de două ori pe an: de Paşte şi de Crăciun, acum nu doar că se fac mai des, ci cu greu poate fi găsită o săptămână în care cuptoarele de la mănăstire nu sunt umplute până la refuz cu cozonaci, de la zecile de comenzi care vin.

Nu toate produsele care vin sunt folosite în circuitele Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sau comercializate către cei care plătesc. Măicuţele lucrează zilnic pentru cămine de bătrâni şi oameni nevoiaşi, cărora le pun la dispoziţie gratuit pâine şi produse de patiserie.

„Avem cămine de bătrâni unde oferim zilnic pâinea şi produsele de patiserie, avem oameni necăjiţi, din sat, şi chiar de prin preajma mănăstirii, cărora le dăm pâine şi o facem mereu cu drag. Degeaba ai 70 de ani de mănăstire dacă nu ai o zi în care să fii bine plăcută lui Dumnezeu. Facem cu drag, iar când oferi din pâinea noastră ne gândim că poate Hristos primeşte jertfa noastră de pâine ca dar de mulţimire”, au mai spus măicuţele.

Mănăstirea Văratec este una dintre cele mai mari din Moldova, fiind inclusă în toate circuitele care vizează turul mănăstirilor din Bucovina, fiind în apropierea Mănăstirii Agapia, din judeţul Neamţ.