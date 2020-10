VIDEO: Minunea din acest an de la racla Sfintei de la Iași: un camion cu flori a învins interdicțiile

Pentru cel de-al 17-lea an la rând, familia Buştei din Bucureşti a venit să împodobească baldachinul Sfintei Parascheva. Într-un an în care nimic nu a mers ca de obicei la pelerinajul de la Iaşi, nici pentru ei lucrurile nu au s-au legat la fix. Au încărcat integral maşina cu flori de săptămâna trecută şi s-au pornit la drum pe 5 octombrie, în speranţa să aibă totul pregătit cu o zi înaintea de începerea oficială a pelerinajului, programată pentru ziua de 7 octombrie.

Aranjamentele florale, ţinute o săptămână „la rece”

În drumul lor spre Iaşi, însă, Consiliul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât că pot participa doar pelerinii care au domiciliul sau reşedinţa în Iaşi, astfel încât camionul cu flori a rămas în continuare încărcat. Familia Buştei venise în componenţă completă, mai puţin fiica cea mare, Maria, care a rămas cu fata la Bucureşti, ce era un pic bolnavă. Ajunşi aici, s-au văzut nevoiţi să lase o parte dintre flori, cununile de brad şi tot ce nu era perisabil, iar restul aranjamentelor florale s-au întors cu acelaşi camion de flori înapoi la Bucureşti. Dezamăgiţi de evenimente, echipa familiei Buştei îşi propusese să orneze toate bisericile din capitala ţării care poartă hramul Sfintei Parascheva. Până când, în această luni, a sunat iar telefonul. „Nu există niciun obstacol să ne oprească să îi aducem în fiecare an flori. Nu am putut să concepem ca Sfânta de ziua ei să nu aibă baldachinul împodobit. Prima dată au venit săptămâna trecută toţi, mai puţin eu şi soţul meu, era toată echipa. Când am ajuns aici, au aflat că nu pot veni decât cei din Iaşi. Aşa că au ajuns, s-au închinat şi au plecat acasă foarte mâhniţi. Luni însă ne-au sunat că e posibil ca miercuri de dimineaţă să o scoată pe Sfântă şi, pentru că am avut confirmarea, am pornit la 4 dimineaţă”, spune Maria Bulat, după numele de căsătorie, fiica doamnei Buştei. Mama ei nu a putut veni anul acesta pentru prima dată în ultimii 17 ani, de când împodobesc baldachinul sfintei. A rămas acasă cu mai multe probleme, a rămas şi cu fiica Mariei, care a coordonat o echipă mai mică, dar la fel de determinată, spre capitala Moldovei.

80% din decoraţii se fac la Bucureşti

Pentru aranjamentul de anul acesta au fost pregătite trei tipuri de trandafiri, principală fiind culoarea ciclamen, trei tipuri de crizantemă, antirrhinum, crin imperial şi mai multe tipuri de verdeaţă. Maria spune că niciodată nu au ţinut o evidenţă cu câte fire folosesc, atâta timp cât baldachinul este frumos împodobit şi pregătit. 80% dintre decoraţii se lucrează la Bucureşti, la Iaşi doar sunt montate şi se fac retuşurile necesare. „Lucrăm 10, 15 sau 7 ore, depinde de câţi oameni avem, de câţi voluntari sunt, dar şi de vreme. Anul acesta ne-am apucat mai greu şi terminăm când vrea Dumnezeu şi Cuvioasa Parascheva. Pentru noi, hramul Sfintei Parascheva e la fel precum Crăciunul, Paştele şi sărbătorile mari, nu concepem să nu venim an de an. Ne cuprind emoţiile cu două-trei luni înainte, facem rezervări la hotel. Nu ne motivează ceva anume, e o bucurie şi o binecuvântare pentru noi să putem să facem asta”, a spus Maria.

Pe tot parcursul zilei de ieri, în ciuda vremii, sute de pelerini din Iaşi au fost în permanenţă la rândul care ducea spre racla cu moaştele Sfintei Parascheva din catedrală. De mâine dimineaţă, aceştia se vor putea închina la moaştele aşezate în baldachinul din curte, care a stat mai bine de o săptămână neîmpodobit.