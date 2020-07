VIDEO: Mizeria respirată astăzi în Păcurari după ce niște Dorei au demolat Compan

”Moara de Foc, Iasi, Romania. Dau adresa completa pentru traducerea completa in SUA, in Africa, in Japonia. Acest zid de particule e nociv?! Sigur, este. Aceste particule au fost inghitite si de oameni. La pachet cu Covidul, "tratament minunat". Fie din neglijenta, fie ca este un accident, asa ceva nu trebuie sa se mai repete. Iar populatia sa fie avertizata, iar autoritatile sa vada "in a second" ce se intimpla si sa actioneze rapid in concordanta cu dimensiunea problemei: concentratie, tip poluare, parametri de trafic, parametri meteo. Asa ceva nu trebuie sa se mai repete! Trebuie investitii radicale privind preintimpinarea lor. Rog medicii specialisti de pe pagina mea sa-si spuna punctul de vedere legat de efectul asupra sanatatii a ceea ce se vede in imagini. Sa nu uitam ca mediul ideal de transmitere SARS-COV-2 este mediul poluat”, a scris profesorul Silviu Gurlui pe pagina lui de Facebook, în dreptul căreia a postat poze și video.

La sesizarea cetățenilor, polițiștii locali au amendat firma care s-a ocupat de demolare pentru nerespectarea normelor de protecție a mediului.