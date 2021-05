VIDEO Momentul în care doi tineri cad de la balconul apartamentului, după ce s-a rupt balustrada. ATENȚIE; IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOTIONAL

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață. În imaginile surprinse de martori Olga Volkova și Yevgeny Karlagin par că se luptă aproape de marginea balconului, aflat la etajul al doilea. După câteva momente se observă cum balustrada se rupe pur și simplu, iar cei doi tineri se prăbușesc pe trotuar, de la aproape 8 metri înălțime.Au fost duși de urgență la spital cu răni severe. Potrivit presei locale, cei doi au mai multe membre rupte, dar viața nu le este pusă în pericol.

„Mă plimbam cu colegul meu și filmam clădirile istorice. Am observat cearta și am început să filmez când s-a întâmplat asta. Cineva cu experiență medicală se afla în apropiere și le-a verificat pulsul. Noi am chemat ambulanța”, a povestit un martor la incident pentru Komsomolskaya Pravda.

Cazul este este în atenția procurorilor, care vor să afle dacă balustrada era deteriorată.

Sursa: StirilePROTV