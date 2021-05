VIDEO: Narcisa Suciu s-a întors în România și a făcut piesă cu Moga și fetița Zurli

Dorul de casă a făcut-o însă pe Narcisa să nu mai poată sta o clipă în Finlanda.

“Nici nu-mi vine să cred că sunt aici! Am venit în România pentru că am simțit că-mi pierd mințile în Fianlanda. Nu mai puteam de dor de cei de acasă. Mă sufocam! Am văzut-o și pe nepoțica mea, Alessia, care are 11 ani. Soțul meu a înțeles. Am stat puțin pe la Timișoara. Eu, pe pandemie, nu am fost nicăieri, am stat numai în casă. Fiica mea, Daria, mi-a zis: du-te în România și cântă, că vii cu altă energie de acolo, aici te plafonezi”, a declarat Narcisa Suciu.

De cum a venit în țară, Narcisa Suciu a fost cooptată într-un nou proiect muzical de către prietena ei, Mirela Retegan, de la “Gașca Zurli”. Solista a înregistrat deja o piesă alături de fetița Zurli, pentru 1 iunie- Ziua Copilului.

