VIDEO O pisică din Rusia a ajuns ministru adjunct după ce a fost salvată dintr-o instalație de procesare a deșeurilor

Imediat ce i-au aflat povestea angajaţii Ministerului Mediului din regiunea rusă Ulianovsk s-au gândit s-o adopte. Acum pisica devenită celebră în toată lumea, duce o viață de huzur.

Viața nu începuse tocmai bine pentru Kite, așa cum a fost botezată felina găsită în gunoaie. În urmă cu o lună, a fost pusă într-o pungă și pur şi simplu aruncată. Unul dintre muncitorii care sortau deşeurile a salvat-o în ultima clipă.

Mikhail Tukash, angajat: “Punga în care se afla pisica era deja pe bandă rulantă. Am luat-o întâmplător, am făcut o gaură în ea și am văzut ceva negru care mă privea direct în ochi. Am pus punga în acest loc, am lărgit tăietura și am scos pisica”.

Directorul fabricii a raportat întâmplarea către oficialii locali. Felina devenise între timp un star la nivel local, după ce imaginile cu momentul salvării făcut înconjurul planetei. Povestea a luat o asemenea amploare, încât însuşi ministrul mediului din regiune a vizitat personal fabrica şi a decis să adopte pisica. Acum, Kait este ministrul adjunct al Mediului. De când a primit o funcţie la stat, duce o viaţă de huzur.Nu este prima dată când angajaţii de la fabrica de sortare a deșeurilor descoperă animale de companie aruncate fără milă. În ultimele luni, au salvat de la moarte două broaște țestoase și un arici, care acum sunt găzduite în incinta fabricii.

