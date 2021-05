VIDEO O vatmaniță, la un pas să spulbere pe o trecere de pietoni o mamă cu trei copii. Tragedia a fost evitată în ultimul moment

„Priviți cum aceasta inconstienta vatmanita STB, conducând tramvaiul cu nr 23 , indicativ 134 pe prelungirea Ferentari cu o viteza neadecvată unui conducator de transport de persoane. După cum vedeți in video cu ce viteza trece, neacordând prioritate pietonilor și la fracțiune de secunda era sa ia viața unei mame și celor 3 copii ai ei. Este incredibil cum mai este încă la locul de munca având nenumărate altercații in trafic , săptămâna aceasta lovind un autoturism și a fugit de la locul accidentului înjurând, înjură pietoni și participanții in trafic, circula cu o viteza și neoprindu-se la trecerile de pietoni !!!!”, a scris pe pagina sa de Facebook bucureșteanca care a semnalat incidentul.

Din postarea femeii reiese că vatmanița ar fi cunoscută în zonă pentru derapajele sale și prin prisma altor incidente în care ar fi fost implicată. Până în acest moment, conducătoarea tramvaiului nu a fost de găsit pentru a ne oferi un punct de vedere.

Într-un răspuns pentru G4Media.ro, Societatea de Transport București (STB) a precizat că „va iniția de urgență o cercetare internă a acestui eveniment și va lua măsurile ce se impun, conform Regulamentului Intern, putăndu-se ajunge până la desfacerea contractului de muncă a conducătorului de tramvai.”