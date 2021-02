VIDEO Oamenii care fac mii de dolari pe Youtube din live-uri în care dorm

Conceptul e simplu: Super încearcă să doarmă în timp ce fanii lui încearcă să-l trezească cu mesaje, videoclipuri și cântece transmise prin boxa lui Alexa. Spectatorii plătesc două lire ca să opereze boxa și o roagă orice, ba să le spună adresa lui, ba să cumpere produsele din lista lui de pe Amazon, ba să sune la poliție. Tânărul de 21 de ani mi-a zis că face peste două mii de lire dintr-un live de șase ore, pe care îl ține o dată pe săptămână.

Super, care a mai câștigat două mii de abonați după cel mai recent stream, pune interesul crescut al oamenilor pentru clipurile lui pe seama pandemiei. Practic, oamenii au prea mult timp liber și n-au ce face în weekenduri.

„Fac streaming în noaptea de sâmbătă pentru că atunci, în mod normal, lumea iese să bea și să se distreze. Rolul meu e să furnizez divertisment pentru sâmbătă seara.”

Nu e primul creator de conținut care face bani din somn. Aceste live-uri neconvenționale au o istorie lungă. Trendul a început în 2017, când fostul streamer de pe Twitch Ice Poseidon a făcut cinci mii de dolari doar pentru că s-a filmat în timp ce dormea. A fost popularizat de streamerii de pe YouTube în anul următor, când Asian Andy – un vlogger cu peste un milion de abonați – a creat primul live în care dormea printr-un accident fericit.

„Am deschis o cutie de bomboane, le-am mâncat și apoi am realizat că aveau iarbă în ele. Am leșinat și am adormit și abonații mei au încercat să mă trezească prin donații. Am făcut opt sute de dolari, mai mult decât în orice live în care eram treaz. Mi s-a părut incredibil.” Asian Andy a făcut două mii de dolari în primul live care a fost vizualizat de atunci de 9,2 milioane de ori. În 2020, a făcut două alte astfel de stream-uri cu care a strâns 32 de mii de dolari.

