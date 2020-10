VIDEO: Pacienţi suspecţi de COVID-19, ţinuţi în curtea spitalului chiar şi 14 ore

Doi dintre pacienţi spun că stau de aproximativ 8 ore în curtea spitalului, unde li s-au recoltat probe de sânge şi urină şi li s-a spus să aştepte rezultatele analizelor, nefiind lăsaţi să plece. Unul dintre ei afirmă că tatăl său este internat în spital, are făcute toate documentele pentru externare şi aşteaptă de 12 ore să poată pleca.

În imagini apar şi doi bărbaţi care spun că au peste 70 de ani. Unul dintre ei aştepta pe scaun, sub cerul liber, de 14 ore, potrivit declaraţiilor lui, iar celălalt spunea că stă de peste 10 ore.

"În cort au fost oameni în etate, i-au scos afară şi au băgat tineret. De ce au scos bătrâni din cort? (...) Fiecare cu ordinul interior, nu ne băgăm. Eu mai trebuie să stau până se face un loc mâine dimineaţă, dacă se face. Sunt suspect de COVID şi am probleme cu plămânii", afirmă unul dintre bărbaţi.

"Mi-au zis să aştept până se fac locuri la spital (...) Nu ne-au dat nimic (...) Am fost înăuntru (n.r. -în cort), m-au dat afară. Am intrat că mi-era frig. O oră şi ceva am stat. Sunt suspect de COVID, am fost adus cu salvarea de la Roman", spune un alt pacient.

SURSA: hotnews.ro