VIDEO Pompierul care l-a prins pe tânărul care a avariat 15 mașini. Tatăl: ”Cred că urmam eu să fiu hăcuit”

Postarea pompierului:

"Bună seara! Probabil această zi de 01 iunie, va rămâne în mintea mea toată viața. A fost ziua în care, am fost lovit...în același sens giratoriu de trei ori. Da, de trei ori, de același drogat. Văzând ca nu are nici un gând să se oprească, cum era și normal. Am pornit într-o cursă nebuna după el. Zic cursă nebuna, pentru că el nu era decât un nebun așezat pe scaunul unui șofer normal. Precizez că ulterior, am aflat că mașina era furată. De la Carrefour Era, până la gară, când probabil i s-a gripat motorul, a trântit cam 15 mașini. Eu când am ajuns la gară, un lucrător de acolo, m-a întrebat dacă am fost tamponat de acel autovehicul...normal, am răspuns da. Vă rog dacă puteți să îl prindeți, pentru că probabil va mai face și altele. Nu am avut de ales și, am plecat în goană pe jos, după el. Avea în fața mea, cam o 100 m. Nu îmi doream decât să îl prind. Simțeam că nu mai pot...sufletul meu mă ajuta. Eram cam la 4 m în spatele lui, nu mai puteam , dar îl vedem și pe el că nu mai putea. Mi-am zis...trebuie să îl prind. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, l-am prins. A vrut să mă înjunghie, l-am evitat și am reușit să îl pun jos. L-am ținut până a venit poliția. Merg la declarații la sediu. Între timp, vine și tatăl lui. Bună ziua! Răspund...Bună ziua! Dumneavoastră sunteți domnul care la prins. zic da, vai..vă mulțumesc! Cred că urmam eu sa fiu hăcuit. Sunt vorbele tatălui. Din păcate acel tata, se mulțumea, doar cu faptul că fiul lui este în viață. Ultimele cuvinte sunt: Vă rog să nu depuneți plângere împotriva lui! Trageți concluzii!".

